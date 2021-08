Reprodução: Alto Astral Desvendando o Mapa Astral: conheça o planeta de cada signo

Além dos signos, o Mapa Astral também é formado por planetas. Ao total, temos dez astros representados pela astrologia: Sol, Lua, Vênus, Urano, Netuno, Júpiter, Mercúrio, Saturno, Marte e Plutão. Embora eles possam estar dispostos em qualquer signo do Mapa, cada um é regente de um signo em específico (no caso de Vênus e Mercúrio, dois), influenciando-o de forma mais forte.

No entanto, vale lembrar que você não será influenciado apenas pelo planeta regente do seu signo. No Mapa Astral Natal, temos todos os astros e cada um deles nos influenciará de uma maneira específica, em conjunto com o signo e a casa de sua posição.

Sendo assim, é essencial compreender a missão de todos os planetas, bem como a de seus signos regidos para ter um entendimento melhor da sua vida e da sua jornada astrológica. Quanto mais interpretações fizer, mais estará alinhada com seu autoconhecimento e propósitos!

Os planetas

Podemos dividir esses astros em três grupos: os Planetas Pessoais (Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte) que falarão mais especificamente sobre você, suas emoções e sua forma de agir e pensar; os Planetas Sociais (Júpiter e Saturno), que focarão na vida em sociedade; e os Planetas Transpessoais (Urano, Netuno e Plutão), que guiarão suas transformações, renascimentos e mudanças.

Os astros

Para entender melhor cada um deles, confira abaixo um pequeno resumo de cada astro e descubra qual é o planeta regente do seu signo!

Sol rege Leão

O seu “eu pessoal”, onde você brilha, tem sorte, sucesso e boas energias. Além disso, o planeta, em conjunto com o signo solar, definem grandes traços de sua personalidade.

Lua rege Câncer

Suas emoções, intuições, a forma como você se sente. Aqui, vale ressaltar ainda a conexão materna e a fertilidade, já que a Lua tem grande influência na gestação.

Mercúrio rege Gêmeos e Virgem

Sua comunicação, a forma como você fala, pensa e se expressa. O astro também está ligado ao aprendizado e conhecimento.

Vênus rege Touro e Libra

Mostra como e o que você ama e valoriza. Também tem forte ligação com beleza, estética e artes.

Marte rege Áries

O lugar em que você age, impulsiona e começa. Aqui, suas atitudes tendem a ser corajosas e, às vezes, briguentas. Marte mostra ainda um local de partida, como o “pontapé inicial” para algo.

Júpiter rege Sagitário

O planeta promove a expansão, as energias positivas e a sorte. Está associado aquilo representado também por Sagitário e pela casa 9 do Mapa: viagens, graduação e filosofias. É onde você medita e ora.

Saturno rege Capricórnio

Seu foco, seriedade e ambição. É o lugar onde você tem o controle e honra seus compromissos. Reconhece seus limites, não te deixa arriscar.

Urano rege Aquário

O astro facilita grandes mudanças, quebra padrões e te faz livre. Além disso, está ligado à ideologia, independência e mentalidade.

Netuno rege Peixes

Onde seus sentimentos são profundos e você pode sonhar e fantasiar. Com a criatividade e sensibilidade estimuladas, o astro pode promover uma confusão entre realidade e imaginação.

Plutão rege Escorpião

Suas transformações, renovações e mudanças. Aqui, você renasce. Plutão conhece seus desejos mais profundos, aqueles que ficam guardados na mente e na alma. Com sua energia, o astro te encoraja a mudar e renovar por dentro, por fora e a sua volta.

Agora que você entendeu um pouco mais sobre os planetas, perceba que suas influências são muito similares às de seus signos regidos e podem ainda ser associadas às casas do Mapa. Na astrologia, tudo está relacionado, por isso, as interpretações devem ser feitas considerando o todo.

Consultoria: João Bidu