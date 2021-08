Reprodução: Alto Astral Desvendando o Mapa Astral: as casas falam sobre as áreas da nossa vida

Dia, mês, ano, hora e minutos do nascimento, quando exatos, resultam no desenho fiel do céu no momento em que você nascia, ou seja, no seu Mapa Astral Natal. Por lá, você consegue visualizar seu signo solar, ascendente, a posição dos planetas e outro ponto muito importante para compreender a influência da astrologia na sua vida de forma mais detalhada: as casas.

Assim como existem os doze signos do Zodíaco, existem também doze casas distribuídas pelo Mapa. Cada uma delas representa uma área específica de nossas vidas. A partir daí, verificamos qual signo corresponde àquela casa e se tem ou não planetas nela para interpretar como esse setor tenderá a se desdobrar ao longo dos anos.

Mas, calma! Embora pareça muita informação, entender na prática facilita bastante esse aprendizado. Vamos aos exemplos? A casa 1, a primeira do Mapa, representa a seu “eu” e é ela quem define o ascendente, inclusive. Portanto, o signo que estiver presente nela influenciará esse “eu”, definirá como você se mostra e como é visto. Ter Áries na casa 1, por exemplo, pode fazer com que te enxerguem como uma pessoa mais explosiva, corajosa e ativa. Já Touro, como alguém mais estável, teimoso e ciumento.

Em resumo, as características principais de cada signo serão “colocadas” naquela área da sua vida. Sendo assim, para compreender bem essa influência, é primordial conhecer mais sobre cada um dos signos e também sobre cada casa. Depois, basta aplicar um no outro e entender como aquele setor da sua vida se manifestará, quais energias o influenciam e como você pode aproveitar melhor tudo isso ao seu favor.

Confira abaixo o que cada casa representa!

Casa 1: Primeira impressão, como te enxergam e ascendente.

Casa 2: Bens materiais, valores e a forma como você ganha dinheiro.

Casa 3: Vínculos familiares e forma de se comunicar.

Casa 4: Lar, mãe, passado e emoções.

Casa 5: Filhos, assuntos do coração e lazer/esportes.

Você viu?

Casa 6: Seu trabalho, saúde e rotina.

Casa 7: Oposta a casa 1 (ascendente), a 7 te mostrará seu descendente. Também falará sobre suas parcerias na vida amorosa e nos negócios, como sociedades.

Casa 8: Dinheiro de outras pessoas, heranças e morte (transformação).

Casa 9: Faculdade, viagens, religião e filosofias.

Casa 10: Profissão, carreira, status/popularidade, futuro e pai.

Casa 11: Amigos, socialização e interesses.

Casa 12: Espiritualidade, sonhos, missão e desafios/fraquezas.

Agora, basta saber qual signo você tem em cada uma dessas casas e relacioná-los para entender mais sobre sua jornada e propósito! Para entender melhor, reveja outras matérias da série “Desvendando o Mapa Astral”, onde explicamos detalhadamente sobre signos, planetas, elementos e outros aspectos do Mapa.

Consultoria: João Bidu