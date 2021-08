Reprodução: Alto Astral Desvendando o Mapa Astral: a Lua fala sobre as emoções

Sol, ascendente e Lua podem ser considerados como a tríade base da astrologia para revelar os traços mais marcantes da personalidade de uma pessoa. Por isso, é comum que se pergunte quais os signos correspondentes aos três elementos para saber mais sobre o Mapa de alguém.

Já sabemos que o signo solar é aquele que estava em evidência no dia do seu nascimento; enquanto que, por sua vez, o ascendente está na casa 1 do Mapa Astral Natal e é o signo que subia no horizonte quando você nasceu. Mas e a Lua? Qual a influência desse astro na personalidade? Vamos entender mais!

Assim como outros planetas, a Lua aparece em todos os Mapas e está sempre presente em alguma das doze casas, correspondendo, consequentemente, a um dos doze signos. Dessa forma, é preciso buscá-la no desenho para ver em qual signo está e entender melhor essa relação.

A Lua fala sobre o nosso lado emocional, ou seja, as emoções, os sentimentos, as intuições. Quando associada a um signo, veremos como os aspectos dele influenciaram esses fatores citados acima em nossa vida. Por exemplo: se você tem a Lua em Câncer (planeta regente do signo), provavelmente é uma pessoa mais emotiva, sentimental, protetora e materna.

Para isso, faça seu Mapa Astral Natal com a data e horário exatos de seu nascimento e descubra a posição do astro, bem como de outros planetas e signos. Depois, é só conferir abaixo o signo em que sua Lua se encontra!

A Lua nos signos

Lua em Áries

Muito ativas, as pessoas com Lua em Áries estão sempre fazendo algo e demonstram na mesma hora seus sentimentos, colocando tudo para fora, inclusive a raiva. Por isso, tendem a ser mais ‘esquentadinhas’, dominadoras, impulsivas e ter reações e atitudes impensadas.

Lua em Touro

Com o emocional bastante estável, quem tem Lua em Touro apresenta tranquilidade, confiança, lealdade e estabilidade. Você gosta de seguir rotinas e não se agrada muito com mudanças. Cuidado com o lado ciumento e possessivo.

Lua em Gêmeos

Você é uma pessoa curiosa, comunicativa e aberta para os pensamentos, mas prefere deixar seus sentimentos guardados e seguir pelo lado mais racional. Cuide para não ser muito instável ou inconstante e abuse do seu bom humor e simpatia.

Lua em Câncer

Seu lado emocional é muito intenso, portanto, você se guia pelas emoções e sentimentos. Gosta de cuidar das pessoas com dedicação e um grande senso maternal e protetivo. Além disso, tende a ser amável, tranquila e familiar.

Lua em Leão

Você gosta de ter atenção constante e possui um orgulho muito forte, o que dificulta na hora de receber críticas. Bastante extrovertida e confiante, sabe divertir e entreter as pessoas, mas pode pesar no drama, na dominação e na sinceridade.

Lua em Virgem

Quem tem a Lua em Virgem prefere manter seu lado emocional e sentimental bem fechado. Sua forma de demonstrar os sentimentos por alguém é lhe sendo útil e prestativo. Além disso, com bastante racionalidade, tem tendência a exagerar na autocrítica — o que contribui para a baixa autoestima. Cuidado!

Lua em Libra

Você gosta da calma e investe sempre na diplomacia para passar longe das brigas, principalmente para não ter que tomar partido já que sofre com a indecisão. Quanto aos sentimentos e emoções, valoriza relacionamentos, gosta de companheirismo e sociabilidade constantes e detesta ser tratada com grosseria.

Lua em Escorpião

Intensidade! Pessoas com Lua em Escorpião se entregam de corpo e alma aos seus sentimentos, podendo ser até mesmo obsessivas para alcançar o que desejam. Com a premissa do “tudo ou nada”, algumas atitudes podem ser bastante radicais e temperamentais. Cuidado com o ciúme e o espírito de vingança, ok?

Lua em Sagitário

Suas emoções são entusiasmadas, otimistas e positivas! Você enxerga o mundo com esperança e sonha em conhecê-lo com liberdade e alegria. A independência pode ser um impasse para o lado sentimental e o desejo de ser livre pode trazer um pouco de irresponsabilidade aos compromissos.

Lua em Capricórnio

Você prefere manter suas emoções e sentimentos bem guardados e seguros. Com bastante dedicação, ambição e responsabilidade, batalham pelos objetivos e lutam pela segurança e estabilidade material. Sua forma de demonstrar que gosta de alguém é sendo leal.

Lua em Aquário

Embora não goste de expor seus sentimentos e pareça indiferente nas relações pessoais, todas as suas emoções são concentradas em causas maiores, como movimentos sociais e humanitários. Com muito engajamento social, sonha em mudar o mundo através da criatividade, justiça e igualdade.

Lua em Peixes

Sentimentalismo e espiritualidade permeiam suas emoções. Por isso, pode se magoar com bastante facilidade, assim como absorver energias negativas. Um pouco dramáticas, essas pessoas podem ter dificuldades para lidar com os próprios problemas de maneira simples e objetiva, mas estão sempre dispostas a ajudar os outros.

Consultoria: João Bidu