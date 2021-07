Reprodução: Alto Astral Desvendando o Mapa Astral: a influência dos 4 elementos nos signos

No Zodíaco, além de doze signos, também contamos com quatro elementos: fogo, terra, ar e água. Cada um é responsável por reger três signos e definir algumas características marcantes deles. Por isso, é comum ouvir sobre “signos de água”, “signos de fogo” e por aí vai. É uma referência ao elemento regente deles.

Para descobrir qual é o seu elemento, é necessário saber apenas o signo solar – aquele definido pela data do nascimento. Nesse caso, não precisamos fazer o Mapa Astral Natal para entender essas determinações, mas essa leitura continua sendo importante para descobertas mais profundas e assertivas da astrologia.

Veja abaixo qual elemento corresponde ao seu signo solar, descubra como ele influencia na sua vida e aprenda a usar essa energia a seu favor!

Fogo, Terra, Ar e Água – Shutterstock

FOGO – Áries (21/3 a 20/4), Leão (23/7 a 22/8) e Sagitário (22/11 a 21/12)

Disposição, coragem, iniciativa, força de vontade, dinamismo e determinação são algumas das características que o Fogo confere aos seus três regidos. Arianos, leoninos e sagitarianos estão sempre em busca de novidades e, assim como seu elemento, podem ser incontroláveis em alguns momentos, devendo tomar cuidado com atitudes impulsivas. Use a sinceridade com jeitinho, se coloque no lugar de escuta para não abusar do autoritarismo e foque sempre no pioneirismo e novos inícios!

TERRA – Touro (21/4 a 20/5), Virgem (23/8 a 22/9) e Capricórnio (22/12 a 20/1)

Objetividade, pé no chão, estabilidade, segurança e racionalidade estão fortemente presentes nos três signos regidos pela Terra. Taurinos, virginianos e capricornianos conseguem priorizar a razão na hora de lidar com obstáculos e preferem estar seguros e estáveis ao invés de serem dominados pelos sentimentos. A determinação dos nativos para realizar os sonhos é admirável, mas cuidado para não exagerar na teimosia e desconfiança!

AR – Gêmeos (21/5 a 20/6), Libra (23/9 a 22/10) e Aquário (21/01 a 18/2)

Comunicação, criatividade, fluidez e expansão fazem parte da personalidade desses signos. A comunicatividade é marca registrada dos geminianos, librianos e aquarianos, no entanto, cada um apresenta essa característica de forma diferente: gêmeos tende a falar muito, libra usa a fala como diplomacia e aquarianos falam para se posicionar, devido ao seu idealismo. Além disso, os nativos odeiam rotinas e encaram mudanças como algo natural. São voláteis assim como ar, mas devem tomar cuidados para não exagerar.

ÁGUA – Câncer (21/6 a 22/7), Escorpião (23/10 a 21/11) e Peixes (19/2 a 20/3)

Intuição, emoção, sonhos e sensibilidade são palavras capazes de traduzir perfeitamente esses signos de Água. É possível avaliá-los como uma transição de águas: os cancerianos dão início as emoções, que passarão pela intensidade e reflexão dos escorpianos, podendo ficar, por vezes, pantanosa, e seguem para os piscianos, onde ganham espiritualidade e se tornam cristalinas. Esses nativos devem tomar cuidado com a instabilidade e dependência emocional, e ouvir mais a razão, quando possível.

Consultoria: João Bidu