Foto: Reprodução Destinos de verão no Brasil: desfrute a beleza da estação no Nordeste

O verão está chegando e para os amantes de praia é hora de planejar a próxima viagem ao Nordeste e colocar o pé na areia. Das acomodações mais econômicas às mais luxuosas, em destinos como Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas ou Bahia, você poderá sentir a brisa do mar e ter uma ótima estadia.

O Nordeste tem mais de 6.000 quilômetros de litoral, o que significa belas praias em toda a região. Em cada uma é possível passar dias agradáveis à beira-mar, desfrutar das belas paisagens naturais, sentir o sol, a alegria e a energia que este lugar emana. Aqui estão alguns dos destinos preferidos de férias de verão, ​​que são autênticos paraísos da Terra.

1. Pipa, Rio Grande do Norte

Este pequeno vilarejo, localizado a poucos quilômetros de Natal e da vila de Tibau do Sul, oferece diversas praias paradisíacas e acomodações de qualidade. Em Pipa , os viajantes podem desfrutar de cenários exuberantes como a Praia do Amor, Baía dos Golfinhos e Praia de Sibauma, além de charmosas pousadas, lojas, bares e restaurantes.

As praias desertas de Pipa são ladeadas por falésias que mudam de cor dependendo da luz e das formações rochosas. Você ficará surpreso ao ver golfinhos visitando regularmente a praia!

2. Jericoacoara, Ceará

Jericoacoara está localizada no extremo oeste do litoral do estado do Ceará, a cerca de 300 quilômetros da capital, Fortaleza . A famosa Praia de Jeri, como é popularmente chamada, é reconhecida internacionalmente como uma das mais belas praias do mundo. Suas águas calmas e ondas pequenas são ideais para a prática de esportes como stand up paddle (SUP), kitesurf e vela.

Em Jeri existem muitas lagoas, assim como dunas que mudam de cor durante o dia, dependendo do ângulo de incidência da luz. O destaque fica por conta da Duna do Pôr do Sol – todos os dias, ao entardecer, o melhor programa é apreciar o espetacular pôr do sol. O local fica repleto de turistas que, emocionados, aplaudem o momento em que o sol desaparece no horizonte do mar.

Além de um roteiro que contempla belezas naturais esculpidas entre dunas e lagoas, a Vila de Jericoacoara e as praias da redondeza oferecem restaurantes excepcionais de peixes e frutos do mar fresquíssimos, que são estrelas dos cardápios.

3. Salvador, Bahia

Um lugar onde é inevitável não lembrar do famoso “Sorria, você está na Bahia”. De fato, a sua capital, Salvador , traz alegria contagiante o ano todo. Esta cidade oferece festas populares, praias, história, cultura e gastronomia únicas, e está sempre pronta para receber todos os viajantes de qualquer canto do mundo.

Esteja em família, em casal ou com amigos, você terá uma experiência inesquecível à beira-mar em Salvador. Para aproveitar ao máximo os prazeres do litoral da famosa Baía de Todos os Santos, praias icônicas como Porto da Barra, Flamengo, Rio Vermelho e Itapuã não podem ficar fora do seu roteiro.

4. Maragogi, Alagoas

Maragogi é famosa por suas águas azul-turquesa e areia branquinha, cuja clareza cristalina é comparada ao mar do Caribe. Isso potencializa a experiência de mergulhar e apreciar o extenso recife de corais e a enorme biodiversidade marinha, incluindo espécies ameaçadas de extinção.

Esta praia é adequada para diferentes categorias de pessoas – viajantes individuais, amantes do relaxamento ou turistas mais velhos. Todo o litoral de Maragogi é acessível a todos. É uma praia com boa infraestrutura turística, que inclui espreguiçadeiras e guarda-sóis, restaurantes, quiosques e duchas. Há também aluguel de esportes náuticos: catamarãs, Jet Skis, equipamentos de mergulho e outros. As vistas são magníficas, por isso prepare-se para tirar fotos não só com o mar ao fundo!

5. Porto de Galinhas, Pernambuco

Localizada a cerca de 60 quilômetros do Aeroporto Internacional do Recife, Porto de Galinhas fica no município de Ipojuca, litoral de Pernambuco. Um dos lugares mais bonitos e admirados pelos visitantes brasileiros e estrangeiros, a pacata vila dos pescadores transformou-se em um dos destinos mais paradisíacos do país.

Para os amantes do ecoturismo, Porto de Galinhas é um destino ideal. A região se dedica à preservação ambiental e respeito à biodiversidade. A praia é perfeita para praticar pesca e observar a incrível variedade de peixes e bancos de corais. Existem vários pontos com excelente visibilidade e a Ilha de Santo Aleixo, que tem no seu coração piscinas naturais, é um dos locais preferidos dos turistas.

6. Fernando de Noronha, Pernambuco

Composto por 21 ilhas e ilhotas, o arquipélago de Fernando de Noronha é um paraíso de beleza indescritível, declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. É comum ver as praias de Noronha listadas entre as mais bonitas do Brasil e do mundo, como a Bahía dos Porcos, Praia do Leão e Bahía do Sancho, esta última eleita duas vezes como a melhor praia do planeta pela Travellers’ Choice, do TripAdvisor.

Noronha também é um destino ideal para mergulho. Suas águas límpidas e com temperatura perfeita proporcionam excelente visibilidade, possibilitando observar sua esplêndida vida marinha de corais, golfinhos, tartarugas e tubarões. Outro esporte muito praticado na ilha é o surf. Entre dezembro e fevereiro, Fernando de Noronha recebe surfistas do mundo inteiro, prontos para pegar suas ondas que chegam a 5 metros de altura.

Fonte: Mulher