Destaque da Pérola Negra revela segredo para manter a forma: Dieta do Sexo

Priscila Kimura, destaque central do abre-alas da Pérola Negra, contou o seu segredo para a boa forma na avenida: Muito sexo.

“Não faço as dietas convencionais, tenho uma genética ótima. Mantenho a forma com muito sexo. Por isso digo que faço a dieta do sexo, tenho que fazer pelo menos 3 vezes ao dia antes do carnaval”, disparou enquanto vestia a fantasia já no hotel.

Priscila, que foi escolhida a Musa das Musas do Brasileirão e estampou a revista sexy de novembro, mostrou também ousadia na fantasia. “Preparamos um figurino ousado, para mostrar toda a beleza indiana, que deu origem às ciganas homenageadas pelo nosso enredo.”

Já na avenida, a beldade atraiu olhares dos foliões na concentração e foi recebida aos gritos pelos componentes da escola.

A Pérola Negra levou para a avenida a história e beleza do povo cigano

Fotos: Ernesto Eillers / Ag. Luxxus