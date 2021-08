Despedida de Gil do Vigor para os EUA é marcada por fortes emoções familiares

Instagram Gil do Vigor e novo affair trocam declarações amorosas nas redes sociais









A despedida de Gil do Vigor, que vai para os Estados Unidos neste sábado, 28, onde vai cursar o PHD em Economia, na Califórnia, se transformou num evento triste. O ex-BBB fará uma live diretamente de seu voo e a contagem regressiva está sendo feita em seu perfil no Instagram.

O último compromisso profissional de Gil no Brasil foi a gravação de um episódio do “Vai que Cola”. Ele passou a sexta-feira, 27, se despedindo dos bastidores do programa.

Em seus stories do Instagram, o ex-BBB 21 mostrou seu último dia de gravações no Brasil. “Hora da maquiagem. Era para ter decorado um textinho, mas não tem, não, vai ser na cachorrada mesmo porque a vitória do servo é assim. Mas estou muito feliz, graças a Deus, última gravação antes do meu PhD, uma gravação que eu amo, conheci tanta gente incrível, já surtei de tanta alegria. Deus é muito bom na minha vida, me deu essa oportunidade de estar aqui com esse povo maravilhoso”, disse animado.

Na manhã, desde sábado, Janielly, irmã do Gil, postou em tom de despedida, ao lado dele, chorando. O atual affair de Gil do Vigor, o dentista Plínio Vasconcellos também postou parte de uma música mostrando o dia chuvoso em São Paulo, quase como um lamento: “E eu vou invocar o seu nome, e manter meus olhos acima das ondas. Quando os oceanos sobem, minha alma vai descansar em seu abraço…”.

Gil disse que a sensação que está tendo é a mesma que teve em todos os paredões do “BBB 21”. “Eu achei que nunca mais ia sentir isso. Parece que estou no paredão. Que sentimento doido. Meu coração não para de bater rápido, uma hora dá vontade de chorar, uma hora dá vontade de sorrir… Se colocar um medidor cardíaco, vai em 200. Mas eu estou muito grato, muito grato”, disse ele em sua rede social.