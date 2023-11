‘Desinformação’, diz Vieira sobre Bolsonaro atuar em resgate em Gaza

Agência Brasil – 10.11.2023 Mauro Vieira rebateu narrativa bolsonarista

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste domingo (12) que a narrativa disseminada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de que ele teria atuado para resgatar os brasileiros na Faixa de Gaza é uma “desinformação”.

Na última quarta-feira (8), Bolsonaro se encontrou com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, na Câmara dos Deputados. A embaixada israelense negou que convidou o ex-presidente para o encontro , considerado por bolsonaristas como crucial para o resgate de brasileiros que estavam na Faixa de Gaza. Neste domingo, 32 pessoas deixaram o enclave.

Questionado sobre o suposto envolvimento de Bolsonaro com o resgate, Vieira disse em coletiva de imprensa neste domingo que todo o esforço para a retirada dos brasileiros de Gaza foi realizado pelo governo federal.

“Todo o esforço para a libertação dos brasileiros, desde o início, desde o dia 7 [de outubro], foi feito pelo governo do presidente Lula, por instrução dele e acompanhamento diário. Eu fui o interlocutor de todos os contatos com todos os governos envolvidos e foi isso que resultou na conclusão exitosa desse acordo entre todos os países envolvidos. Isso é o que eu posso dizer e isso é o que existe. Além disso, eu acho que é desinformação”, disse o ministro.

Questionado sobre um possível mal-estar entre o governo e o embaixador de Israel, Vieira disse apenas: “Não o conheço”.

Segundo o ministro, o Brasil contou com “boa vontade” dos governos do Egito e de Israel para a liberação dos brasileiros em Gaza. “Se não aconteceu antes, não foi só com o Brasil, foi com todos os outros países”, disse ele.

Durante a coletiva de imprensa, o ministro ressaltou que, mesmo após o resgate dos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue envolvido com a guerra na Faixa de Gaza.

“A situação desses brasileiros está agora resolvida, mas a situação do conflito é gravíssima. O presidente Lula continua muito envolvido na solução da questão, ele tem falado constantemente com muitos chefes de Estado. É sua intenção voltar a tratar da questão no Conselho de Segurança da ONU a partir dessa semana, para que se possa chegar a uma cessação das hostilidades e à criação de uma pausa humanitária”, disse Vieira.

Segundo o ministro, o governo prepara “todo um esquema de recepção” para os palestinos familiares de brasileiros que também serão trazidos para o Brasil. Segundo ele, os refugiados terão abrigos para se hospedarem e contarão com o apoio do Ministério de Desenvolvimento Social com a questão de documentação, carteira de trabalho e acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: Internacional