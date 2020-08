Desinfecção de veículos vira oportunidade na pandemia

Divulgação Ford Clean: higienização feita com produtos adequados para o interior do veículo ficar livre do novo coronavírus





A preocupação com a higiene dentro do veículo despertada pela pandemia do novo coronavírus acabou se convertendo em uma oportunidade de negócio para montadoras e outras empresas do segmento automotivo.





Desde maio a Ford oferece na sua rede de concessionárias o Ford Clean, um serviço de desinfecção que utiliza um produto indisponível no varejo e utilizado na limpeza de hospitais, que é aplicado em 50 pontos nas áreas internas e externas do automóvel para eliminar fungos, vírus e bactérias.

De acordo com Joaquim Arruda Pereira, diretor de pós-venda da Ford América do Sul, além da procura por frotistas e motoristas de aplicativo pelo serviço, o Ford Clean foi pedido por vários clientes nas revisões periódicas. “Agora estamos nos preparando para oferecer um produto com essa mesma finalidade na linha Motorcraft, que permitirá a utilização em casa”, destacou Pereira.

Segundo o executivo, depois de uma queda de movimento de 70% nas oficinas da rede de concessionárias entre março e abril, a Ford já nota um movimento de normalização das atividades e espera fechar agosto com números que são 85% próximos aos do período pré-pandemia.

Quem também viu na pandemia uma oportunidade de negócio foi o empresário Thiago Sheralli. Dono de uma loja especializada em limpeza de veículos em Alphaville, bairro nobre de Barueri (SP), começou a desinfecção de veículos com radiação UV-C, que utiliza a luz ultravioleta do tipo C emitida por uma lâmpada.

“Depois de conhecer esse método, resolvi estudar como isso poderia ser aplicado nos carros. Tivemos inclusive que criar um suporte novo para usar a lâmpada”, destacou Sheralli, que estima ter gasto cerca de R$ 1,5 mil na aquisição da lâmpada e dos equipamentos de segurança necessários.

Ainda de acordo com o empresário, a procura pela desinfecção acabou impulsionando também a demanda pelos outros serviços oferecidos pela empresa, que nos últimos meses têm registrado um faturamento 30% superior ao do mês de março.

Rotina de limpeza

Divulgação Desinfecção com radiação UV-C também faz parte das técnicas usadas para desinfetar os carros por dentro





De acordo com a médica infectologista Raquel Muarrek, da Rede D’Or, no caso do automóvel de uso próprio, é importante manter uma rotina de limpeza semanal da cabine.

“Além da aspiração, é importante fazer aquilo que chamamos de limpeza concorrente, com o uso de álcool isopropílico na limpeza das superfícies de maior contato. Produtos como o Lysoform também podem ser usados na limpeza do calçado antes de entrar no veículo e também dos bancos. Outra maneira eficiente de desinfecção é o uso de radiação UV-C “, explicou.

Já nos caso dos carros de aplicativo, a infectologista orienta que o ideal seria a desinfecção das superfícies de maior contato a cada troca de passageiro, sempre com foco também nas superfícies de maior contato. Outra recomendação é evitar também o uso do ar-condicionado, para permitir a circulação eficiente do ar dentro do veículo.