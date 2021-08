Desfile mostrou ‘parte dos meios operativos’ ao povo, diz Ministério da Defesa

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Desfile militar que aconteceu nesta terça-feira

O Ministério da Defesa se pronunciou sobre o desfile militar que ocorreu na manhã desta terça-feira (10), em Brasília, em frente à Esplanada dos Ministérios. A pasta alegou que a ação visou “apresentar à sociedade parte dos meios operativos da Força de Fuzileiros da Esquadra”.

“#ForçasArmadas Bandeira do Brasil| 14 viaturas que participarão da #OperaçãoFormosa estão em exposição durante esta terça-feira (10), em frente ao prédio da @marmilbr, na Esplanada dos Ministérios. A ação busca apresentar à sociedade parte dos meios operativos da Força de Fuzileiros da Esquadra”, disse o Ministério da Defesa por meio da conta oficial da pasta no Twitter.

O evento foi criticado por autoridades e partidos políticos . O principal argumento é o de que o ato teria a intenção de intimidar o Congresso já que, nesta terça-feira (10), é esperada a votação da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados.

Bolsonaro convidou, pelas redes sociais, os chefes do Legislativo, Rodrigo Pacheco (presidente do Senado) e Arthur Lira, presidente da Câmara, além do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. Nenhum dos três compareceu ao evento.