Desfile militar: Pesquisa mostra que 93% dos posts nas redes sociais são chacota

Pedro França/Agência Senado Desfile aconteceu na manhã desta terça-feira

Um levantamento realizado pela Quaest Pesquisa mostra que 93% das publicações feitas nas redes sociais sobre o desfile militar na Esplanada dos Ministérios nesta terça-feira (10) são chacota com o evento ou críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A pesquisa, divulgada pelo blog do Octavio Guedes ao portal G1 , analisou 2,3 milhões de posts que foram compartilhados nas redes nesta terça.

De acordo com os dados, apenas 5% dos compartilhamentos elogiam as Forças Armadas e Bolsonaro e somente 2% apoiam o presidente. A ferramenta criada pela Qaest captou publicações com as palavras desfile, tanques, militar, Bolsonaro e voto impresso.

Nesta terça, tanques de guerra e outros veículos blindados da Marinha passaram em frente ao Palácio do Planalto e ao lado do Congresso Nacional no dia da votação da proposta de emenda constitucional (PEC) do voto impresso na Câmara .

Ao longo do dia de hoje, a presença de blindados gerou críticas até mesmo entre integrantes das Forças Armadas e da ala política do governo , que viram na iniciativa outro vetor de tensão com o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).