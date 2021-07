Desfile da São Clemente sobre Paulo Gustavo terá carro alegórico para família

Kelves Araújo Paulo Gustavo será tema do desfile de Carnaval de 2022 da São Clemente

O presidente da escola de samba São Clemente, Renato Gomes, quase não dormiu na noite desta quinta-feira, após a divulgação da sinopse oficial do carnaval da agremiação, que vai homenagear Paulo Gustavo na avenida em 2022. Entre as várias ligações que recebeu, uma foi de seu médico.

“Eu estou muito emocionado. Como tive problema de coração no ano passado, meu médico pediu que eu me acalmasse”, conta o dirigente, adiantando que haverá um carro alegórico só para a família de Paulo Gustavo e uma ala formada por cem amigos do ator.

Batizado de “Minha vida é uma peça”, o enredo está dividido em cinco partes: “O céu de PG”, “Hermínia Amaral”, “Flecha do cupido”, “Bondedazamigas” e “D de Diva Déa, Dulce, diversidade”. A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, foi uma das milhares de pessoas que compartilharam a sinopse na noite desta quinta-feira. Antes da divulgação oficial, ela e Juliana Amaral, irmã do ator — que morreu no início de maio em decorrência da Covid-19 — foram consultadas pela direção da São Clemente, que aguardava um “ok” da família para sacramentar a homenagem.

“O Paulo Gustavo é, naturalmente, um enredo público. Mas preferimos entrar em contato com a família pra entender se eles estariam de acordo. Foi o Marcelo Adnet que fez essa ponte pra gente, me passando o telefone da irmã do Paulo. Liguei para ela, sabendo que é uma questão delicada, e ela foi super gentil. Disse que ia ver com a mãe, com o marido do Paulo e com os melhores amigos, como Tatá Werneck, Preta Gil e Fabiana Karla. Fizeram uma videochamada entre eles pra conversar sobre isso. Todos gostaram da ideia. A irmã dele, inclusive, estará do nosso lado o tempo todo nos ajudando com a construção desse carnaval. Nós precisávamos dessa bênção da mãe dele, então estamos muito felizes”, conta Renatinho.

Em 2013, Paulo Gustavo desfilou pela São Clemente fantasiado de Dona Hermínia, personagem que se tornou fenômeno no teatro e no cinema. O enredo era “Horário nobre” e versava sobre as novelas brasileiras. A sinopse de 2022, que celebra o ator e humorista, foi escrita por Milton Cunha e é assinada “pelo povo brasileiro fã de Paulo Gustavo e a Família Clementiana”. O material já está na mesa dos compositores da agremiação, que vão apresentar os sambas que disputarão a eliminatória. Mas o presidente adianta alguns detalhes do que está sendo pensado para avenida:

“Queremos botar 100 amigos dele para desfilar na avenida e um carro alegórico com 40 integrantes só para a família. Meu telefone não para, já tem muita gente ligando querendo participar, pessoal de fã-clube, gente de fora do país. Mas temos que ter organizar, pois são 3.200 componentes para 1 hora e 20 minutos de desfile”, detalha Renatinho, sem esconder a empolgação com homenagem:

“O mais importante é o sentimento da escola. Não é um enredo qualquer, o Paulo Gustavo era gigante. Levou alegria para tantos lares, era um cara muito especial. Fizemos o ‘Menor abandonado’ em 1987 (como ficou conhecido o samba-enredo ‘Capitães de asfalto’), ‘E o samba sambou’, em 1990, e outro grande desfile em 2015, com a Rosa Magalhães. Mas esse, com o Paulo Gustavo, tem tudo para ser o maior carnaval. Vamos fazer o possível para isso, uma linda homenagem acima de tudo”, completa.