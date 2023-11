Desenvolvimento é tema do Conexões Sustentáveis

Aumento da renda; empoderamento e inclusão; igualdade; respeito à diversidade; cooperação e governança econômica internacional. Esses são alguns dos temas que integram o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10 da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), e foco da palestra desta quarta-feira (1°) do projeto Conexões Sustentáveis, realizado pela Escola do Legislativo.

O palestrante Rhiani Salamon Reis Riani explicou que o ODS 10 está distribuído em sete metas internas e três submetas. “Desenvolvimento sustentável só existe se tiver sinergia entre três dimensões básicas: social, ambiental e econômica”, observou.

Doutor em Direito Ambiental Internacional, o palestrante explicou que sua área de atuação está completamente inserida no debate sobre a Agenda da ONU. “O que levou à construção da Agenda 2030, lá em 2015, dentro da Assembleia da ONU, foi todo o trabalho, todas as discussões relacionadas ao tema desenvolvimento sustentável, que se comunica com o Direito Ambiental Internacional”, esclareceu.

Em relação a dados atuais sobre a temática, Riani comentou que a pandemia impactou no levantamento de informações. “No âmbito nacional, nos últimos dois anos, tivemos um problema sério desses dados. Não temos essas informações no contexto de redução de desigualdades”, informou.

Disse que o Brasil e a ONU compilam informações de diversos órgãos – como IBGE, Ipea e outras instituições não governamentais – para chegar aos relatórios sobre o panorama do desenvolvimento. Quanto à questão de gênero, por exemplo, apontou aumento de casos referentes à violência contra as mulheres e população LGBTQIAP+, mas ressaltou progresso quanto ao envolvimento da sociedade para combater crimes contra esses segmentos.

Riani também informou que uma em cada seis pessoas no mundo sofreu alguma forma de discriminação. Mulheres e pessoas com deficiência são as mais afetadas. Chamou, ainda, a atenção para as migrações. Segundo apontou, 2022 atingiu o maior número de refugiados internacionais.

Caminhos

O palestrante disse ser necessário que municípios e estados realizem uma avaliação para perseguir as metas da Agenda 2030 e definir as prioridades. O próximo passo, afirmou, é desenvolver os planos locais e, subsequentemente, engajar a equipe da gestão e a sociedade. “O problema do nosso país hoje são as políticas de governo, e não as políticas de Estado. Sai um governo, entra outro, troca a política”, considerou. Ainda completou que o envolvimento da sociedade é fundamental para a implementação das políticas de Estado.

Para promover o desenvolvimento, Riani disse que é necessário que estados e municípios criem estruturas de governança, com mecanismos de participação social, empresarial e pública.

Além disso, considerou a importância de induzir os atores locais na construção de estruturas para temas da agenda. Linhas de financiamento e incentivos fiscais variados também são apontados como fundamentais para o alcance das metas de desenvolvimento. Estruturas de cooperação regional e municipal, como os consórcios, são outras estratégias para adesão às pautas da Agenda 2030.

O diretor da Escola do Legislativa, Sergio Majeski, considerou a dificuldade para alguns municípios na captação de recursos. Também questionou o palestrante sobre a mudança na mentalidade dos políticos. “O político médio brasileiro está muito preocupado com a próxima eleição, de fazer coisas que lhe rendem benefícios eleitorais para a próxima eleição, e não aquilo que seja efetivo para sempre. (…) Como mudar essa mentalidade?”, provocou.

“Acredito que é possível conciliar o interesse primário do político – que é a próxima eleição – com o interesse local. É muito melhor desenvolver políticas públicas quando você tem dinheiro no bolso”, considerou. Também apontou que alguns institutos podem ajudar os gestores a alcançar os ODS.

Contexto

O palestrante resgatou todo o contexto que resultou na construção da Agenda 2030 e lembrou que outros compromissos foram firmados antes da Agenda 2030, como a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM):

“A ONU identificou que só é possível resolver problemas internacionais complexos com engajamento multinível e multi-atores. Não adianta um país, sozinho, um Estado, tentar resolver problemas se não criar um processo de governança para gerar cooperação não institucionalizada entre esses atores.”

Também esclareceu que o formato de agenda, estabelecido pela ONU, é menos burocrático que o de tratado. “A agenda é o documento que a gente chama de ‘soft law’, é um direito leve, no qual são criadas temáticas [e mostram] como países, sociedade, iniciativa privada podem contribuir para tentar resolver os problemas”, elucidou.

Riani ainda comentou que o caráter voluntário e não vinculativo da agenda é mais interessante do ponto de vista prático. “Para a ONU é melhor porque se for depender dos países, nunca conseguiria colocar essa agenda em vigor”, observou.

Próximo encontro

Na próxima quarta-feira (8) o palestrante será Pablo Jabor, coordenador de Geoprocessamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e professor da Escola de Serviço Público do Espírito Santo. Ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental e irá falar sobre o ODS 11, que trata de como tornar a cidade e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O encontro será às 14 horas, no Auditório Augusto Ruschi, no Pilotis da Ales.

Fonte: POLÍTICA ES