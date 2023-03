Desenrola vai dar descontos em dívidas de 37 mi de pessoas, diz Haddad

Washington Costa/MF Fernando Haddad apresentou Desenrola a Lula nesta segunda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (6) que o Desenrola, programa do governo federal para negociação de dívidas, atenderá cerca de 37 milhões de pessoas negativadas, com o objetivo de quitar R$ 50 bilhões em dívidas.

Haddad apresentou o desenho do programa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em reunião na manhã desta segunda-feira, e disse que a ideia foi validada. “Ele autorizou a contratação do desenvolvimento do sistema”, disse o ministro, em entrevista a jornalistas.

Haddad explicou que o desenvolvimento do sistema é bastante complexo, já que os credores, que são empresas privadas, entrarão no Desenrola a partir do tamanho do desconto que decidirem dar aos devedores. “Nós vamos lançar o programa quando o sistema estiver pronto”, disse o ministro, sem dar previsão de datas.

Para quitar R$ 50 bilhões em dívidas, o Desenrola terá aporte do Tesouro Nacional na casa dos R$ 10 bilhões. Esse dinheiro será usado para ampliar o desconto em dívidas de pessoas que têm renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Já os demais devedores dependerão exclusivamente dos descontos oferecidos pelas empresas.

“O Desenrola não tem linha de corte, vai envolver todas as pessoas negativadas. Todas as empresas que aderirem ao Desenrola terão que dar algum desconto para os devedores”, afirmou Haddad, acrescentando que o programa será instituído a partir de Medida Provisória assinada pelo presidente Lula.

