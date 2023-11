Desenrola Brasil e Tudo Em Dia CAIXA: coloque suas contas em dia

Divulgação / CAIXA CAIXA adere ao Desenrola Brasil com o “Tudo Em Dia CAIXA”

Muitos brasileiros já vivenciaram ter dívidas atrasadas: uma situação que afeta até mesmo o sono e pode gerar estresses no dia a dia. E por isso, pensando no cidadão que se encontra nessa situação, a CAIXA também aderiu ao programa “Desenrola Brasil” do Governo Federal. Isso significa que há uma oportunidade incrível para você aproveitar e negociar suas dívidas atrasadas.

O programa “Desenrola Brasil” foi criado pelo Governo Federal com o objetivo de ajudar pessoas que tiveram seus nomes negativados entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. A CAIXA já se uniu a essa iniciativa para você negociar sua dívida e nesta reportagem vamos mostrar como:

Passo a passo da negociação:

Uma das vantagens significativas desse programa é que toda a negociação de dívidas é realizada online. Basta acessar o site ” caixa.gov.br/desenrola ” de qualquer dispositivo – seja um celular, computador ou tablet e ter informações de como negociar. Isso garante não apenas conveniência, mas também segurança, evitando possíveis golpes ou fraudes. No site você encontra o passo a passo e o link para a plataforma de negociação do programa.

Para iniciar a negociação, você deverá ter uma conta no gov.br com o perfil Prata ou Ouro. Se você ainda não tem, o serviço é gratuito, basta acessar a opção “aumentar nível”.

Para atingir o nível “Prata”, é necessário completar a biometria facial com um documento oficial com foto (RG ou CNH), ser servidor público federal, ou fazer o login por um banco credenciado. Certifique-se de que o seu número de telefone esteja cadastrado em seu banco para receber o SMS de confirmação do acesso.

Já a conta Ouro requer reconhecimento facial pelo aplicativo, conferência da foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE), ou validação a partir do QR Code da sua Carteira de Identidade Nacional – ou com um Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Logo após obter uma conta Prata ou Ouro no gov.br , você estará pronto para negociar suas dívidas na plataforma “Desenrola Brasil”.

No site, “ caixa.gov.br/desenrola “, você encontra perguntas e respostas sobre o programa Desenrola Brasil, informações sobre educação financeira e, caso suas dívidas não se enquadrem nas condições do Desenrola, você pode negociar suas dívidas com a CAIXA pelo Tudo em Dia.

