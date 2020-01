Desempregada, família escolhe entre água mineral e comida para casa no Rio

arrow-options Fotos públicas/reprodução Imagem ilustrativa









Por | Thuany Dossares, do O Dia.

Três pessoas foram baleadas em assaltos na Região Metropolitana do Rio, em um período de menos de dez horas, entre a tarde e a noite de terça-feira. Uma das vítimas, um policial militar, morreu.

O cabo Leandro Jorge Cardoso Salomão, de 31 anos, estava de moto quando foi abordado por bandidos na Rua 24 de Maio, no bairro do Engenho Novo, Zona Norte do Rio, por volta das 20h. Segundo a Polícia Militar, o agente não estava armado e tentou fugir do local, na altura da estação Silva Freire da SuperVia, e os criminosos atiraram contra ele. O PM foi atingido nas costas e morreu na hora.

Leia também: Rio é a cidade do Brasil em que se perde mais tempo no transporte público

Leandro foi o primeiro agente de segurança pública assassinado no Rio de Janeiro em 2020. Ele estava na corporação desde 2012, era casado e deixa uma filha.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem a polícia a identificar os envolvidos no crime.

As outras duas vítimas foram baleadas em São Gonçalo: o empresário Paulo Alves Cardoso, de 67 anos, e uma senhora, que não teve o nome revelado. A idosa foi atingida na perna, no bairro Coelho.