Desembargadores do TJES visitam novo endereço do Fórum Cível de Vitória

Na última quinta-feira (09/2), os desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) visitaram o novo endereço do Fórum Cível de Vitória, que está funcionando na Enseada do Suá, próximo ao Palácio da Justiça.

Na ocasião, os magistrados foram recebidos pelo presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, pelo diretor do Foro, juiz Rodrigo Cardoso de Freitas, e por juízes e servidores que atuam nas 18 varas que agora funcionam no Edifício Blue Note, e fizeram questão de receber os componentes do TJES, entre eles o vice-presidente, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, e o corregedor-geral da justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca, a quem foram apresentadas as novas instalações.

Também estava presentes o Secretário de Estado de Economia e Planejamento Álvaro Rogério Duboc Farjado, e o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral.

Com uma área de 4.250 metros quadrados, o prédio passou a abrigar todas as unidades do Fórum Muniz Freire, ou seja, as 11 varas cíveis, as 4 varas de família, as duas varas de órfãos e sucessões, além da vara de acidente do trabalho e a de falências e recuperação judicial.

A mudança de endereço do Fórum Cível para um prédio mais moderno na rua Leocádia Pedra dos Santos trouxe mais conforto, acessibilidade e uma melhor estrutura de atendimento a todos os operadores do direito. Para orientar os visitantes, a região do entorno foi sinalizada com placas indicativas.

Outra novidade é que as unidades judiciárias do Fórum Cível agora serão atendidas por quatro secretarias unificadas, com exceção da Vara de Falência e Recuperação Judicial, que permanecerá sendo atendida por seu cartório.

Assim, a 1ª Secretaria Unificada atenderá a 1ª, a 2ª, a 3ª e 4ª Varas de Família, além da 1ª e da 2ª Varas de Órfãos e Sucessões.

A 2ª Secretaria Unificada atenderá as 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis.

A 3ª Secretaria Unificada, a 2ª, 7ª, 8ª e 9ª Varas Cíveis.

A 4ª Secretaria Unificada, a 1ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, e Vara de Acidente do Trabalho.

A comunicação com o novo Fórum Cível, os gabinetes, as secretarias unificadas e o cartório da Vara de Falência e Recuperação Judicial poderá ocorrer por telefone, e-mail ou whatsapp web.

Confira o novo endereço do Fórum e os contatos das unidades judiciárias:

Fórum Cível de Vitória

Rua Leocádia Pedra dos Santos, nº 80, Enseada do Suá, Vitória/ES

CEP 29050-370

Contatos:

• Geral (27) 3134-4700 (ramal 4700 e 9)

• Recepção (27) 3134-4701 (ramal 4701)

• Segurança (27) 3134-4702 (ramal 4702)

• Vara de Recuperação Judicial e Falência

[email protected], (27) 3134-4713 (ramal 4713) e (27) 99878-5685 (whatsapp)

• 1ª Secretaria Unificada (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara de Família e 1ª e 2ª Vara de Orfão e Sucessões)

[email protected], (27) 3134-4707 (ramal 4707), (27) 3134-4708 (ramal 4708), (27) 3134-4709 (ramal 4709) e (27)99827-4085 (whatsapp)

• 2ª Secretaria Unificada (3ª, 4ª, 5ª e 6ª Vara Cíveis)

[email protected], (27) 3134-4710 (ramal 4710) e (27) 99923-8851 (whatsapp)

• 3ª Secretaria Unificada (2ª, 7ª, 8ª e 9ª Vara Cíveis)

[email protected], (27) 3134-4711 (ramal 4711) e (27) 99618-0151 (whatsapp)

• 4ª Secretaria Unificada (1ª, 10ª e 11ª Vara Cíveis e Vara de Acidentes de Trabalho)

[email protected], (27) 3134-4712 (ramal 4712) e (27) 99713-9331 (whatsapp)

Vitória, 10 de fevereiro de 2023

