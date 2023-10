Desembargadora Marianne Júdice de Mattos é a nova supervisora das Varas Cíveis do TJES

O nome da desembargadora Marianne Júdice de Mattos foi aprovado, à unanimidade, pelas desembargadoras e desembargadores que compõem o Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), para supervisionar as Varas Cíveis do TJES. A escolha aconteceu em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (19/10), no Palácio da Justiça.

Isto porque as Varas Cíveis do Tribunal de Justiça contam com o apoio de uma Coordenadoria, que é supervisionada por uma desembargadora ou por um desembargador responsável por determinado período.

Já a Coordenadoria é composta por 02 integrantes da magistratura, sem prejuízo de sua atuação jurisdicional, que ficam responsáveis pelos atos executivos e administrativos. Estes nomes são indicados pela desembargadora supervisora e também referendados pelo Tribunal Pleno.

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais

