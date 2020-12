Desembargadora Janete Vargas Simões faz homenagem a premiados com o Mérito Jurisdicional William Couto

A presidente do Grupo de Trabalho para planejamento, acompanhamento e cumprimento das Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça(CNJ), desembargadora Janete Vargas Simões, parabenizou os magistrados, servidores e estagiários de 98 unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual, que se destacaram ao longo de 2019 e vão receber o Prêmio Mérito Jurisdicional William Couto.

Desde a criação da premiação anual de produtividade e gestão judicial Desembargador William Couto Gonçalves, houve um crescente aumento das unidades agraciadas a cada ano, sendo 46, em 2016; 67 unidades em 2017, 90 em 2018, e agora, em 2019, 98 unidades judiciárias, que contam com o trabalho de 1137 magistrados, servidores e estagiários.

“Eu parabenizo aos magistrados, aos servidores e aos estagiários pela premiação recebida”

– Desembargadora Janete Vargas Simões

Para a desembargadora, embora existam desafios, o comprometimento dos integrantes do Poder Judiciário resultou no crescimento do número de unidades premiadas. “Sabemos das dificuldades que cada um enfrenta no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Há carência de magistrados, há carência de servidores e um volume excessivo de demandas ajuizadas a cada dia, trazendo um stress muito grande para todos magistrados e servidores. Mas o compromisso, o comprometimento de cada um, o trabalho em equipe e a sensibilidade de vocês fizeram com que houvesse um número maior de unidades premiadas. Parabéns em nome da direção do Tribunal de Justiça e do Grupo de Metas. Eu parabenizo aos magistrados, aos servidores e aos estagiários pela premiação recebida”, enfatizou a presidente do Grupo de Trabalho para o cumprimento das Metas do CNJ.

Os nomes dos magistrados, servidores e estagiários agraciados com a premiação “Mérito Jurisdicional William Couto Gonçalves” foram revelados na última segunda-feira, 30/11. A premiação incentiva e reconhece o trabalho diário e contínuo desenvolvido pelos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, ao longo do ano anterior, ou seja, em 2019.

O Ato nº 269/2020, assinado pelo presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, com a lista dos vencedores, foi disponibilizado no Diário da Justiça nessa segunda-feira (30/11), e pode ser conferido no link a seguir: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/1053845?view=content

Eventuais recursos ou impugnações relativas à listagem publicada podem ser endereçadas à Presidência do TJES, por meio do Processo SEI nº 700660543.2020.8.08.0000, até o dia 09/12 (quarta-feira).

Vitória, 03 de dezembro de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br