Desembargador Willian Silva fala sobre início das atividades da Emes em 2021

O diretor da Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), desembargador Willian Silva, registrou o início das atividades letivas da Emes em 2021, durante a sessão do Tribunal Pleno realizada nessa quinta-feira, 25.

Os trabalhos tiveram início na última segunda-feira (22), com curso remoto sobre o tema “Relações Jurídicas decorrentes da Avosidade”, ou seja, relação entre avós e netos. O diretor da Emes destacou a brilhante apresentação do professor e promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia (MPBA) Cristiano Chaves de Farias, que conduziu a formação.

O curso também já está acessível em áudio para os integrantes do Poder Judiciário que desejarem se aprofundar no assunto. Desde o último ano, a Emes vem disponibilizando seus cursos em podcasts, visando ao aperfeiçoamento de magistrados e servidores por meio de conteúdos jurídicos relevantes e convidados renomados.

Ao todo, 17 podcasts de cursos realizados de forma remota foram disponibilizados em 2020. Para ouvir os áudios, basta inserir login e senha ao acessar o ambiente virtual de aprendizagem da Emes, na página do TJES: http://www.tjes.jus.br/emes/

Próximos cursos

A desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Maria Berenice Dias, fala para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, na próxima terça-feira (02), sobre Direito Homoafetivo e de Gênero. O evento acontece por meio de transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, das 8h30 às 11h30. Saiba mais em: http://www.tjes.jus.br/emes-promove-curso-sobre-direito-homoafetivo-e-de-genero-para-integrantes-do-judiciario/

A Escola da Magistratura também oferece capacitação para os integrantes do Poder Judiciário Estadual com o tema “O novo sistema de recuperação de empresas”, no dia 05 de março (sexta-feira), das 09 às 11 horas, de forma remota.

O curso será ministrado pelo juiz titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Daniel Carnio Costa, que também atua, no momento, como juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Outras informações estão disponíveis em: http://www.tjes.jus.br/novo-sistema-de-recuperacao-de-empresas-e-tema-de-capacitacao-para-integrantes-da-justica-estadual/

Vitória, 26 de fevereiro de 2021

