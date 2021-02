Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa participa de reunião virtual de presidentes dos Tribunais de Justiça

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, participou, na manhã desta quinta-feira (20/02), de um encontro virtual do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça para discutir questões comuns ao Judiciário Nacional.

O Colégio de Presidentes (Codepre) tem o objetivo de promover o debate e a interlocução entre os presidentes dos Tribunais, entre estes e os outros poderes, bem como junto aos demais órgãos da Justiça, como o Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O Codepre também busca unificar e fortalecer o Poder Judiciário na busca da manutenção de suas garantias, na melhoria da prestação da tutela jurisdicional e na manutenção do Estado Democrático de Direito.

Vitória, 26 de fevereiro de 2021

