Desembargador Raphael Americano Câmara integra comitê de enfrentamento ao trabalho em condição análoga à de escravo

O desembargador Raphael Americano Câmara foi nomeado pela presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Rosa Weber, para integrar o Comitê Estadual Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas.

Mestre e doutor em História Social das Relações Políticas pela Ufes, com pós-doutorado nesta mesma área, o nome do desembargador Raphael Americano Câmara foi indicado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Também integram o Comitê, a desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT17), e a juíza federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (TRF2) Valéria Caldi Magalhães.

Cabe ao grupo contribuir a respeito das peculiaridades locais sobre a temática, permitindo uma atuação de acordo com as necessidades da região, bem como propor ações concretas e cooperar com o Fórum Nacional do Poder Judiciário para Monitoramento e Efetividade das Demandas Relacionadas à Exploração do Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas (FONTET).

Vitória, 06 de setembro de 2023

