Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro se aposenta no Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Ao se despedir do Tribunal Pleno nesta quinta-feira (23), o desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que deixa o Tribunal de Justiça (TJES) para desfrutar de sua aposentadoria, recebeu, das mãos de familiares e do presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, a Comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário, por seu notável saber jurídico e contribuição à magistratura capixaba.

Durante a sessão, o desembargador Raimundo Siqueira também recebeu uma homenagem emocionante do Tribunal de Justiça, feita pelo desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que o conheceu nos anos de 1970, quando estudaram juntos no Colégio Estadual e ambos trabalhavam como vendedores.

“Eu recebi, com um misto de alegria e tristeza, a missão de externar, em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, algumas palavras nesta homenagem de despedida do insigne desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro em razão de sua aposentadoria compulsória. A alegria se relaciona com o fato de ter a honra de direcionar palavras a colega tão admirado pelas suas qualidades pessoais e profissionais, e desapontamento por termos que nos despedir, após tão rápida passagem nesta Corte, do amigo e profissional exemplar, que certamente deixará a marca de sua ausência em todos, juízes, advogados, jurisdicionados, servidores, uma gama imensa de alunos e tantas outras pessoas que tiveram a felicidade de acompanhar e experienciar a sua trajetória”, destacou.

Kiffer lembrou que o desembargador Raimundo é natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, e percorreu a estrada da vida da melhor forma possível, com muita resiliência, coragem e força de vontade. “As virtudes são muitas, desembargador Raimundo, é até difícil descrever o homem humilde, íntegro, inteligente, cortês, o pai de família, o magistrado, o professor, ou seja, o ser humano especial que vossa excelência é”, elogiou o desembargador Wallace.

E completou: “De tudo temos uma única certeza, vossa excelência fará muita falta. Mas a vida é assim, cheia de ciclos que se encerram e outros que se iniciam, e vencer na vida é aproveitar o caminho, sentir os passos do destino, o brilho nos olhos dos que te amam, o raiar de mais um dia, as bençãos concedidas a cada momento, sendo certo que suas virtudes, se traduzem com a maior recompensa, dignas do maior reconhecimento. A nós, membros dessa corte, membros da magistratura capixaba, do Ministério Público, advogados, jurisdicionados, servidores, alunos e operadores do Direito, só nos resta agradecer vossa excelência por tanto, pelo fino trato, pela humildade, pela cordialidade, pela lealdade de dar tão valorosa contribuição sempre que fora acionado, pela prestação jurisdicional de qualidade, pela bondade, pelo compartilhamento de sua ciência e de seu interior”.

O desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro cumprimentou familiares e membros do Judiciário, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), bem como servidores e funcionários terceirizados do Poder Judiciário que o acompanharam durante sua carreira de Pedro Canário a Bom Jesus do Norte, de Baixo Guandu a Vitória, pelas Comarcas por onde passou como promotor de Justiça, juiz de direito, juiz corregedor e advogado.

“A você, que na sua consciência, neste momento, ou no seu coração, ouviu uma voz dizer – eu contribui em alguma coisa para que Raimundo chegasse onde hoje está, meu muito, muito, muitíssimo obrigado, ou como a gente costuma dizer lá nas plagas do nordeste, quando a gente não encontra palavras que traduzam a gratidão que a gente traz no coração: Deus lhe pague!”, agradeceu o homenageado.

Por fim, o desembargador Raimundo confidenciou que não gostaria que esse momento tivesse chegado, mas os 75 anos chegaram, e com eles a idade limite para seguir no serviço público. Assim, para encerrar em grande estilo, o magistrado citou a poesia Vandalismo, de Augusto dos Anjos, de quem parafraseou o último verso.

“E aqui eu quero divergir de Augusto dos Anjos para dizer que eu não quebro a imagem dos meus próprios sonhos, mas eu vou polir a imagem dos meus próprios sonhos para que eu possa conduzi-la para o futuro. Senhor presidente, eminentes desembargadores, amigos presentes, amigos que nos acompanham pelo youtube, Paz em Bem!”

A homenagem foi transmitida ao vivo pelo canal do TJES no youtube.

Carreira

O nome do juiz Raimundo Siqueira Ribeiro foi aprovado à unanimidade para o preenchimento de vaga para o cargo de desembargador pelo critério de antiguidade em sessão realizada no dia 30 de setembro de 2022.

Anteriormente, foi juiz de Direito por 32 anos, quando atuou nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Itapemirim, Santa Leopoldina e Mucurici. E também substituiu desembargadores por diversas vezes em períodos de férias.

Em sua história com o Direito, ainda atuou na advocacia por 05 anos e foi promotor de justiça por 09 anos, bem como dedicou-se ao magistério durante o exercício de toda a sua carreira jurídica. E além de mestre em Direito na área de Concentração Instituições Jurídico-Políticas, também é bacharel em Teologia.

Vitória, 23 de novembro de 2023

