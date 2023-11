Desembargador Raimundo Siqueira recebe homenagem do Tribunal de Justiça na próxima quinta-feira, 23

O desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro participa de sua última sessão do Tribunal Pleno na próxima quinta-feira (23), quando se despede do Poder Judiciário em razão de sua aposentadoria. O homenageado completa 75 anos no próximo dia 28/11, que é a idade limite para seguir no serviço público.

Na ocasião, além das manifestações de integrantes da Corte, o desembargador Raimundo receberá a Comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário, a mais alta honraria concedida pela Justiça capixaba a pessoas de notável saber jurídico que contribuíram para o engrandecimento do Poder Judiciário.

O nome do juiz Raimundo Siqueira Ribeiro foi aprovado à unanimidade para o preenchimento de vaga para o cargo de desembargador pelo critério de antiguidade em sessão realizada no dia 30 de setembro de 2022.

Anteriormente, foi juiz de Direito por 32 anos, quando atuou nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Itapemirim, Santa Leopoldina e Mucurici. E também substituiu desembargadores por diversas vezes em períodos de férias.

Em sua história com o Direito, ainda atuou na advocacia por 05 anos e foi promotor de justiça por 09 anos, bem como dedicou-se ao magistério durante o exercício de toda a sua carreira jurídica. E além de mestre em Direito na área de Concentração Instituições Jurídico-Políticas, também é bacharel em Teologia.

Vitória, 20 de novembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES