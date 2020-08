Desembargador que rasgou multa é flagrado novamente com máscara abaixada em SP

Marcos Corrêa/PR Ministra Damares Alves também é pastora e conserva valores cristãos

A pastora Damares Alves , ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai distribuir um guia com instruções e como fortalecer ” vínculos conjugais e intergeracionais “. O guia inédito será voltado para os municípios, segundo a coluna de Camila Mattoso, da Folha de São Paulo.

Não ficou detalhado pela pasta liderada por Damares qual será a linha adotada para realizar as orientações para manter o matrimônio . Nos bastidores, políticos e técnicos dizem que a probabilidade da cartilha seguir a ideologia bolsonarista ao invés de distribuir orientações de especialistas é grande.

Em defesa do programa, a pasta informou que muitos problemas sociais podem ser evitados com o protagonismo da família , desde o preconceito até a violência. Os desequilíbrios afetivos, na visão do ministério, fundamentam em muitos casos o uso de drogas e outros “subterfúgios”.