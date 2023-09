Desembargador Pedro Valls Feu Rosa recebe troféu como palestrante melhor avaliado no Enastic 2023

O desembargador Pedro Valls Feu Rosa recebeu, na última semana, o Troféu de 1º Lugar como Palestrante Melhor Avaliado na 10ª Edição do Enastic, o Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual. O evento, que aconteceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em abril deste ano, debateu temas relacionados às principais ferramentas capazes de acelerar a transformação digital na Justiça estadual no Brasil.

“Foi uma alegria estar em Belo Horizonte para mostrar o que temos feito no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Só me resta agradecer a generosidade das pessoas que lá estavam quanto à avaliação da palestra”.

Em sua exposição sobre a “Transformação Digital do Poder Judiciário do Espírito Santo”, o desembargador Pedro Valls apresentou dados e reflexões sobre a realidade do TJES, que refletem a situação de outras instituições do País.

“Trouxe aqui dois pontos de vista: o legal e o tecnológico. Ambos possuem muitas características e problemas em comum como o isolamento, as vaidades e a cultura do ‘meu’. Encontramos uma solução ao buscar uma consultoria externa para solucionar nossos gargalos como um planejamento em longo prazo, cronograma rígido, sanções por inexecução. E atingimos objetivos técnicos e políticos com a ida para a nuvem, que nos ajudou a ter um desempenho muito melhor, racionalização de recursos humanos e redução de custos. É preciso mudar”, destacou o desembargador no evento.

05 de setembro de 2023

