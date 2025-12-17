Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Decano da Corte do TJES, parabeniza equipe da presidência pelo novo projeto de gestão

Em visita à equipe da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça do ES (TJES), o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Decano da Corte, foi recebido pelo Secretário Geral do TJES, Juiz Anselmo Laranja para uma reunião sobre os projetos da nova gestão do Biênio 2026-2027. O encontro aconteceu na tarde desta segunda, 15/12.

“Desembargador Pedro, seja sempre bem-vindo, sua visita é motivo de muito orgulho para nós. Temos total lealdade ao propósito maior Tribunal de Justiça que é de prestar um serviço de qualidade a toda a sociedade e nós estamos empenhados e ir além, com diálogo, integração de todas as secretarias e um olhar atento ao interior do Espírito Santo. Vamos honrar a confiança do Sr depositada em nós a exemplo do que foi pontuado em seu discurso na cerimônia de posse da Desembargadora Janete. O Sr será um importante interlocutor da presidência, afirmou o Secretário Geral, Juiz Anselmo Laranja.

“Gostaria de agradecer e dizer que vocês começaram muito bem a nova gestão comandada pela Desembargadora Janete Vargas Simões como presidente, pois já conversaram com o Sindicato dos Oficiais de Justiça do ES (Sindioficiais) e com o Sindicato dos Judiciários do ES (Sindjudes). Essa mão estendida é muito bem-vinda e muito importante. Soube também que já começaram um movimento para que as comarcas do interior recebam uma infraestrutura da mesma qualidade que nós temos no Tribunal. Isso também é muito importante e vai ao encontro do resgate de uma situação que já perdurava há muito tempo. Parabenizo a todos. Estamos juntos. Podem contar comigo. No que eu puder ajudar, estarei à disposição”, afirmou o Decano da Corte do TJES, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Vitória, 16 de dezembro

Carol Veiga

Assessora de Imprensa

e Comunicação do TJES

[email protected]

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES