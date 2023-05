Desembargador Manoel Rabelo recebe homenagem em sua última sessão na Quarta Câmara Cível

O desembargador Manoel Alves Rabelo participou de sua última sessão como presidente da Quarta Câmara Cível na tarde desta segunda-feira (15). O decano da Corte, que se despede do Tribunal de Justiça esta semana, em razão de sua aposentadoria, recebeu uma homenagem da equipe de seu gabinete, da secretaria e integrantes da Câmara, e da advocacia.

A surpresa foi preparada pela desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. A componente da Quarta Câmara lembrou que o homenageado foi promovido a desembargador em 1994 e ocupou no Tribunal de Justiça todos os cargos possíveis, presidente, vice-presidente, ouvidor, dirigiu a Escola da Magistratura, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral.

“Vossa excelência preside essa Câmara há aproximadamente 10 anos e deixou nos corações de todos os servidores da Quarta Câmara, de seus colegas, seus pares e sua assessoria que o acompanha há muitos anos, marcas de amizade, de carinho, de exemplo, de liderança e todos hoje se colocam com muita tristeza de apartar de seu convívio diário, mas nós sabemos que vossa excelência será muito feliz em sua aposentadoria”, enfatizou a desembargadora Eliana Munhós.

Em nome da equipe de seu gabinete, a servidora Sarita Zotelle Lubiana Siqueira, que também foi aluna do desembargador Manoel, lembrou os bons sentimentos que permearam todos os anos de convivência no trabalho e fez uma reflexão sobre a passagem do tempo.

“Confesso que eu gostaria de poder construir uma máquina do tempo e parar a vida em um desses muitos momentos que vivemos aqui, nossa equipe, nosso cotidiano e nossas trocas tão enriquecedoras. Digo isso sem demagogia alguma, pois só quem já teve a oportunidade de trabalhar com o desembargador Manoel sabe o privilégio de tê-lo como chefe. E como o tempo passa mais depressa quando estamos em sua companhia”, ressaltou a assessora Sarita Siqueira.

Para a secretária da Quarta Câmara Cível, Bruna Stefenoni Queiroz Bayerl Lima, o homenageado é um ser humano que cumpriu o seu propósito com maestria. “A partir de agora o tempo do senhor passará a ser dedicado a família, viagens, cuidado com a saúde, não mais teremos a oportunidade do convívio, mas temos a certeza que levaremos o aprendizado jurídico e de vida com os quais fomos oportunizados para sempre em nossas vidas. Pedimos a Deus que lhe conceda saúde para desfrutar de muitos momentos felizes”, desejou a servidora em nome da equipe da Quarta Câmara.

O advogado Flávio Cheim Jorge, em nome da advocacia, se emocionou ao falar que acompanhou, nos últimos 30 anos, a trajetória do desembargador Manoel Rabelo, desde que foi seu professor de Direito Civil, na universidade, seu ingresso no Tribunal de Justiça, até os diversos cargos que ocupou no estado, tendo inclusive sido momentaneamente Governador do Estado.

“Sob os olhos da advocacia, a qual eu represento neste momento, saiba que Vossa Excelência sempre foi tido por nós como um magistrado humilde, humano, um magistrado acessível incondicionalmente a todos os advogados, um magistrado extremamente justo, que se preocupava com as consequências das decisões nas vidas das pessoas, um magistrado independente e, sobretudo, um magistrado conciliador”.

A procuradora do Ministério Público Catarina Gazele falou da gratidão pelos anos de convivência, pelas trocas de ideias jurídicas, por todo aprendizado de vida. “Deixa mais do que saudade para alguns, deixa um legado para todo o estado do Espírito Santo, para os jurisdicionados, para as pessoas que receberam suas sentenças, seus acórdãos, ao longo desses 42 anos, então seu legado foi de fidalguia, de gentileza, de integridade moral, de conhecimento, de estudos incessantes”, enalteceu a procuradora.

Os desembargadores Robson Luiz Alvanez, Jorge do Nascimento Viana, Arthur José Neiva de Almeida e Walace Pandolpho Kiffer, bem como a desembargadora substituta Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, presentes na sessão, também prestaram suas homenagens ao decano.

O desembargador Jorge Viana relembrou que a maioria dos últimos desembargadores que ingressaram no Tribunal pela Quarta Câmara, nela permaneceram, isto porque o desembargador Manoel possui um espírito de liderança que une humildade e firmeza. “Eu tenho que agradecer, aprendi muitíssimo com vossa excelência, e durante toda a minha vida eu procurarei seguir esse ensinamento de bondade, de humildade, sem que isso traga qualquer ofensa ao espírito de liderança e justiça”, reforçou emocionado o desembargador Jorge Viana.

O desembargador Manoel agradeceu a homenagem e lembrou que atuou na Quarta Câmara Cível quando ingressou no Tribunal de Justiça e, hoje, encerra a carreira nesta mesma Câmara. “Todos nós temos uma missão e eu considero que estou cumprindo a minha missão, então estou extremamente feliz”, destacou o homenageado.

