Estadual
Desembargador Fabio Clem recebe homenagem em sessão que marca sua aposentadoria do TJES
O desembargador Fabio Clem de Oliveira, que já ocupou o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), se despediu da Corte em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (18). Por seu notável desempenho ao longo de sua carreira jurídica, o magistrado recebeu homenagens e foi agraciado com a Comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário, entregue por familiares e pela presidente do TJES, desembargadora Janete Vargas Simões.
O homenageado agradeceu a desembargadoras e desembargadores pela homenagem e pelos debates de ideias; à sua esposa, filhos, noras, netos e netas pelo apoio e paciência; bem como a todos os servidores com quem trabalhou e com quem estabeleceu relações de confiança e amizade.
Clem também relembrou seu período à frente da Presidência do TJES, nos anos de 2022 e 2023, e destacou a decisão política que considera a mais importante e emblemática de sua gestão, a conclusão da implantação do Processo Judicial Eletrônico em todas as unidades judiciárias do estado, após o início pioneiro da implantação do recurso de agravo de instrumento no sistema, numa corajosa iniciativa da administração do desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, seu antecessor.
“Política pública orgânica para o aperfeiçoamento da prestação do serviço jurisdicional, a conclusão da implantação do PJe, além de marcar indelevelmente a superação de anos de atraso colocou definitiva e irreversivelmente o Tribunal de Justiça do Espírito Santo num inadiável processo de modernização, capacitando-o a dar resposta mais rápida àqueles que precisam de buscar o Judiciário para a solução de seus conflitos de interesse”, salientou.
Por fim, ao refletir sua carreira, o desembargador falou que seus sonhos o impulsionaram na vida. “O sonho de fazer justiça nunca cabe em meras palavras. É que cultivo a impressão de que os sonhos são a razão de tudo que há de mais esperançoso na vida. Embora, os pragmáticos insistam em dizer que a vida é feita de escolhas. Teimosamente, digo a mim mesmo que as consequências, sim, são frutos de nossas escolhas, mas são sonhos que movem a vida, pois nem todos tem o privilégio de fazer escolhas de como viver. Vivem de sonhos e do que a vida lhes reserva”.
O desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, amigo de longa data do desembargador Fabio Clem, ficou encarregado de prestar as homenagens em nome da Corte e ressaltou a trajetória do magistrado sempre com elegância no trato do debate jurídico, no relacionamento com os colegas, com as senhoras advogadas e os senhores advogados, com os servidores, do mais humilde ao mais graduado.
“Sempre manteve-se firme, sustentando em seus votos e decisões monocráticas o entendimento jurídico de que se achava convicto seja neste plenário seja nos órgãos fracionários, seja nos órgãos de administração deste egrégio Tribunal de Justiça, ciente, por certo, de que a covardia é incompatível com a arte de julgar. A todos nós, magistrados capixabas, advogados, jurisdicionados e servidores resta agradecer profunda e sinceramente ao eminente colega pela afabilidade, pela integridade, pela humildade e pela fraternidade na convivência profissional”, destacou o desembargador Dair.
E complementou: “Amigo Fabio, você está se despedindo da judicatura com o mais valioso troféu que um magistrado pode almejar, a consciência do dever cumprido e as mãos limpas. Parabéns pela brilhante trajetória, muito obrigado por tudo, que Deus o abençoe e seja feliz!”
O decano da Corte, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que na gestão do desembargador Fabio Clem à frente do TJES foi presidente do comitê de governança em tecnologia da informação e da comunicação do TJES, falou da lealdade de Clem e de suas conquistas.
“Você foi vitorioso, conseguiu levar o Tribunal de Justiça a uma das mais modernas nuvens do mundo, praticamente eliminou o papel, e você fez questão de generosamente dividir com sua equipe, na qual me incluí, os louros. Não precisava ter feito isso. A vitória foi sua, sua coragem, sua grandeza, sua solidariedade, sua visão ampla e sua capacidade de administrar é que mudaram nossa Casa de patamar tecnológico. Este legado é seu, Fabio, e de mais ninguém”, disse o decano.
Prestigiaram a solenidade, a subprocuradora-geral da Justiça, Andréa Maria Da Silva Rocha, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES), Érica Ferreira Neves, o procurador-geral do estado, Yuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga, e o defensor público geral do Espírito Santo, Vinícius Chaves de Araújo.
Trajetória
O desembargador Fabio Clem encerra a carreira após mais de 40 anos dedicados à magistratura, tendo atuado como juiz substituto nas Comarcas de Barra de São Francisco, Mantenópolis e São Mateus, e como juiz de Direito nas Comarcas de Santa Teresa, Santa Leopoldina, Aracruz e Linhares (Varas de Família e Criminal), onde foi Diretor do Fórum; bem como na 2ª Vara Criminal de Vila Velha e na 1ª Vara Criminal, 2ª Vara Cível e 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.
Em 2004, integrou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) como membro efetivo e exerceu as funções de juiz eleitoral e juiz corregedor. Já em 2007, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), onde foi presidente no biênio 2022-2023 e vice-presidente nos anos de 2016 e 2017. Atualmente, presidia a 2ª Câmara Cível do TJES.
Vitória, 18 de dezembro de 2025
Texto: Elza Silva
Carol Veiga
Assessora de Imprensa
e Comunicação do TJES
[email protected]
Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES
Desembargador Fabio Clem recebe homenagem em sessão que marca sua aposentadoria do TJES
O desembargador Fabio Clem de Oliveira, que já ocupou o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo...
Polícia Militar realiza a entrega de 26 viaturas descaracterizadas
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a entrega de novas viaturas descaracterizadas que irão fortalecer as ações institucionais...
2º Batalhão apreende diversas pedras de crack em Nova Venécia
Na manhã desta quinta-feira (18), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão apreenderam diversas pedras de crack durante patrulhamento...
Grávida, Mariana Rios encanta ao mostrar decoração de Natal de sua casa: ‘Eu amo’
A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, mostrou nas redes sociais, na noite de quarta-feira (17), detalhes de...
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
VÍDEO | Amante é flagrado e fica pendurado em letreiro de hotel
Flagra mostra homem quase nu tentando fugir após ter caso descoberto Um homem foi visto pendurado em uma estrutura luminosa...
Carol Lekker confirma que está solteira após A Fazenda 17: “Feridas”
A ex-peoa Carol Lekker confirmou que está solteira após sua participação em A Fazenda 17. A revelação foi feita durante...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Prefeitura de São Mateus inaugura Praia Acessível em Guriri no dia 20
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Gestão Transparente | São Mateus reforça parceria institucional na posse da nova diretoria do TCE-ES
Prefeito Marcus Batista e o Controlador Geral Rodrigo Peter Peterle participam da solenidade do biênio 2026–2027 e reafirmam compromisso com...
Regional
Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES
Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no Noroeste do ES
Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta terça-feira (16),...
Homem é executado em ataque com mais de 40 tiros no Norte do Espírito Santo
Vítima foi identificada como Gustavo Conceição Santos; crime ocorreu no Centro de Sooretama e segue sob investigação. SOORETAMA/ES – Um...
Estadual
Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada no Sul do Espírito Santo
Uma mulher de 26 anos, identificada como Mila Rodrigues da Silva, foi morta de forma brutal no bairro Nossa Senhora...
Piúma ganha nova agência do Detran|ES com serviços completos
Os moradores de Piúma já contam com uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) totalmente renovada....
Eleições 2026 | Casagrande anuncia apoio a Ricardo Ferraço para o Governo do ES
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (18), no Palácio Anchieta, o nome que terá seu apoio...
Nacional
“Dor violenta” | Mulher é atacada por capivara e tem parte de nádega arrancada
Psicóloga foi mordida no abdômen, braço e nádegas durante mergulho na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Uma mulher de...
VÍDEO | Ex-travesti que se tornou pastor chama atenção nas redes com antes e depois
Um vídeo publicado nas redes sociais tem repercutido ao mostrar o antes e depois de Cleiton Lima, que hoje atua...
Homem ataca e rasga cabeça de mulher durante festa de 1 ano do filho
Polícia investiga Gustavo Cunha de Oliveira, que pode estar escondido em Sobradinho, cidade natal do suspeito Na madrugada desta segunda-feira...
Policial
PCES conclui investigação sobre fraude virtual envolvendo pedidos de doação em Venda Nova do Imigrante
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do...
PRF apreende caminhão com placas clonadas na BR-101, em Serra/ES
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (18), um caminhão com placas clonadas durante fiscalização no km...
PM apreende armas de fogo e drogas na Serra
Nessa quarta-feira (17), militares do 6º BPM obtiveram êxito na apreensão de armas de fogo e entorpecentes nos bairros Jardim...
ENTRETENIMENTO
Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha: ‘Estella? 18.12.2025’
A atriz e ex-chiquitita Carolina Chamberlain, de 21 anos, anunciou nesta quinta-feira (18), o nascimento de sua primeira filha, Estella....
Atriz revela que musculação aumentou a libido e passou a ter sexo diário
A atriz Thalita Souza, conhecida por sua participação no programa Teste de Fidelidade desde 2013, chamou atenção ao relatar mudanças...
Marina Ruy Barbosa homenageia prima do ex e relembra tentativa de ir à balada
POLÍTICA
História da moto: exposição abre no próximo sábado (20)
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Publicada lei que atualiza politica de cooperativismo no ES
Foi sancionada e publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado, como resultado de uma proposição do deputado Allan Ferreira...
Lei estabelece aval de estado e municípios para revisão de limites
Os limites entre municípios capixabas são regidos pela Lei Estadual 10.600/2016, que fixa a divisão administrativa do Espírito Santo e...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
São Mateus assume gestão do antigo Ceasa e anuncia criação de Hub Industrial e Logístico
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Mulher retira a roupa durante o treino e viraliza
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 71 municípios
-
São Mateus5 dias ago
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
-
Nacional6 dias ago
“Amor ou cilada?” | Casal é furtado durante momento íntimo; vídeo repercute nas redes
-
Nacional6 dias ago
Bahia e Espírito Santo lideram poluição por microplásticos no litoral brasileiro
-
Estadual6 dias ago
Jaguaré recebe novos investimentos do Governo do Estado
-
Variedades3 dias ago
Como ter uma “marmita” sem se apegar: as dicas da sexóloga para casais