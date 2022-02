Desembargador Fabio Clem de Oliveira preside a primeira sessão do Tribunal Pleno de 2022

A sessão, que contou com a participação de desembargadores do TJES e da Procuradora Geral de Justiça do MPES, aconteceu em formato virtual na tarde desta quinta-feira, 03/02.

A primeira sessão do Tribunal Pleno de 2022 aconteceu em formato virtual na tarde desta quinta-feira (03/02). A sessão foi presidida pelo desembargador Fabio Clem de Oliveira, eleito presidente do Tribunal de Justiça (TJES) para o biênio 2022-2023.

A saudação inicial ficou a cargo do desembargador Manoel Alves Rabelo, que agradeceu a honra de falar em nome da Corte e em ter o desembargador Fabio Clem à frente da Presidência do TJES.

“Nós sabemos das dificuldades que vossa excelência vai enfrentar, mas com a sua capacidade e com o seu tirocínio, vossa excelência saberá enfrentá-las. E, desde já, antecipo, vossa excelência pode contar com o nosso apoio e, acredito, com o apoio de todo o tribunal para esta empreitada, juntamente com o nosso vice-presidente, desembargador Dair, e também os novos desembargadores que hoje ornam esse tribunal e já iniciam suas atividades, desembargadora Rachel, desembargador Helimar, desembargador Júlio, desembargador Eder e desembargador Raphael Câmara. Nós desejamos a todos que tenham muito sucesso nas suas carreiras como todos nós tivemos até esse momento”, ressaltou o desembargador Manoel Rabelo.

O presidente do TJES também concedeu a palavra à procuradora-geral do Ministério Público Estadual (MPES), Luciana Gomes Ferreira Andrade, que parabenizou os novos desembargadores, promovidos em 2021, e desejou sucesso ao desembargador Fabio e à nova mesa diretora do Tribunal de Justiça.

Para a procuradora Luciana Andrade, o período de pandemia que ainda persiste exige que os órgãos da justiça, órgãos de estado e a sociedade civil se incumbam das suas responsabilidades com muita resiliência e sabedoria num sistema com tantos desafios, como é o sistema público, e apontou a tecnologia como solução para a manutenção ininterrupta dos serviços prestados à população.

Nesse sentido, completou o subprocurador do MPES, Josemar Moreira: “o aperfeiçoamento da gestão do home office, aliado à inclusão dos processos eletrônicos, estabeleceram uma quebra de paradigma no que diz respeito à continuidade dos serviços e à prestação jurisdicional, exigindo de todos produtividade e eficiência nas atividades, a fim de reforçar a resolutividade nos trabalhos prestados por essa egrégia Corte”.

Aliás, a adoção de ferramentas tecnológicas capazes de promover a modernização do Judiciário, assim como a conclusão da implantação do Processo Judicial Eletrônico, estão entre as metas do desembargador Fabio Clem para o biênio 2022-2023.

