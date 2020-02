Desembargador cassa pensão de R$ 100 mil da viúva de Gugu Liberato

A arquiteta Mônica Benício , de 34 anos, ex companheira da vereadora carioca Marielle Franco , assassinada em março de 2018 em um crime ainda não esclarecido, está vivendo um novo amor. Mônica está noiva da cantora Marina Íris.

Mônica Tereza Benício e Marielle Franco





No último dia (2), ela usou suas redes sociais para se declarar para a amada. “Dengo, obrigada por ser amor. Obrigada por ser paciência. Tem sido lindo caminhar ao seu lado e dividir esse novo tempo. Obrigada por me transformar de novo em mar. Te amo”, escreveu a viúva de Marielle na legenda da foto publicada em seu perfil no Instagram.

Confira a publicação de Mônica: