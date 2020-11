Desembargador aposentado Frederico Guilherme Pimentel faleceu nesta segunda-feira, 09

O encontro será realizado pela plataforma Zoom e transmitido pelo canal do TJES no youtube.

No próximo dia 20 de novembro, acontece “Uma Jornada para a Paz”, o I Seminário Internacional de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O evento será realizado na plataforma Zoom e transmitido ao vivo pelo canal do TJES no Youtube.

Na abertura do encontro, o Supervisor e a Coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça, desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos e a juíza Patrícia Pereira Neves, apresentam o programa Reconstruir o Viver.

Na sequência, o coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa do TJRS, desembargador Leoberto Brancher, ministrará a palestra que dá nome ao evento “Uma Jornada para a Paz”.

Ainda na programação, a juíza do TJRS, Andrea Cenne, abordará o tema “A Justiça Restaurativa e a Violência Doméstica”. E o Coordenador da Clínica de Justiça Restaurativa da Amazônia da UFOPA, Nirson Medeiros da Silva Neto, falará sobre a Justiça Restaurativa nas Comunidades.

Em seguida, a Coordenadora de Projetos do Instituto Terre des Homme (TDH), Renata Araújo de Oliveira, apresentará experiências no âmbito da Socioeducação. Já a Analista Judiciária do TJES, Jaklane de Souza Almeida, e o advogado João Níkolas Vieira Guimarães falarão sobre o “Eu Profissional na Justiça Restaurativa”.

Encerrando o seminário, a professora Norte Americana, Kay Pranis, que é criadora das práticas circulares, abordará o tema “Os Círculos de Construção de Paz e nossa Humanidade”, com a participação da tradutora e também instrutora, Fátima Bastiani.

Ao todo são 450 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas pelo formulário a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5BCIYW9wrnzigngFmiCJITv6jYEl5sN8VFuZ5FWfRH4lKQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Evento: I Seminário Internacional de Justiça Restaurativa do TJES - Uma Jornada para a Paz. Data: 20/11/2020 Horário: 13h às 18h. Local: plataforma Zoom e canal do Youtube do TJES

Vitória, 09 de novembro de 2020

