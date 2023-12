Desembargador Annibal de Rezende Lima faz discurso de saudação à mesa diretora do biênio 2024/2025

O desembargador Annibal de Rezende Lima, escolhido para discursar a saudação à nova mesa diretora eleita para o biênio 2024/2025, enfatizou que essa posse acontece em um momento especialmente singular da vida brasileira, no qual se agitam e se debatem temas relevantes para a cidadania nacional. O discurso foi proferido durante cerimônia, realizada na tarde desta quinta-feira (14), no Salão Pleno do Palácio da Justiça.

O magistrado primeiramente elogiou a eficiência e a determinação do ex-presidente Fabio Clem de Oliveira e suas ações realizadas durante seu biênio, dando destaque às novas e modernas instalações do Fórum Cível de Vitória e à ampliação do Sistema Judicial Eletrônico. Em sua fala, o desembargador também transmitiu palavras de apoio e reconhecimento para os novos empossados, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, novo presidente, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, vice-presidente, desembargador Willian Silva, corregedor-geral da Justiça, e desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, vice-corregedora.

“Vive o país sabemos todos nós, momento excepcionalmente oportuno para que os poderes e instituições nacionais, possam fazer uma profunda reflexão acerca do seu papel e de sua atuação frente aos conflitos cada vez mais complexos e não raro, mais apaixonados em que se envolve a sociedade brasileira”, destacou.

Em seu discurso, o magistrado ainda enfatizou que para a pacificação nacional o país precisa contar, e certamente tem contado, com um Poder Judiciário forte, mas não autoritário, rigoroso, mas não intolerante. Por fim, terminou expressando para o novo presidente sua confiança na chefia do Poder Judiciário Estadual, garantindo a certeza que será oferecido aos capixabas a garantia da segurança jurídica e da paz social.

“Que Vossa Excelência Desembargador Samuel, seja muito feliz nessa nova e auspiciosa etapa de sua vida pessoal e profissional, e, que Deus em sua infinita bondade o proteja, hoje e sempre” finalizou.

14 de dezembro de 2023

