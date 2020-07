“Desejo Sombrio”, série com Lupita do “RBD”, chega à Netflix hoje

Divulgação Vazam supostas conversas entre Whindersson Nunes e Giovanna Previero





Será que a fila já andou para Whindersson Nunes? O humorista teria trocado mensagens carinhosas com Giovanna Previero. O canal “Lisa, Leve e Solta”, da jornalista Lisa Gomes, teve acesso com exclusividade a prints de supostas conversas entre o ex de Luisa Sonza e a ex de Léo Stronda.

Tudo começou quando Giovanna, que é muito ativa nas redes sociais, fez uma publicação e foi surpreendida com uma mensagem do Youtuber rasgando elogios para a modelo. “Em meio a tantas mensagens, juro que me senti privilegiada. Por favor, não diga que foi curiosidade sua…” escreveu Previero, que logo teve resposta: “Bom, eu fiquei curioso”.

Solteiro, Whindersson Nunes deixa claro nas supostas conversas que gostaria da companhia de Giovanna. “Tá em SP? Pelo menos para tirar o tédio… Quando? Depende de qual lugar do mundo você se encontra. Diria que não há melhor companhia”, disse o youtuber que, encantado ainda aproveita para brincar com os cliques da modelo. “Vontade de esmagá-la nesse último stories que postou… haha”.