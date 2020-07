“Desejo Sombrio”: 5 curiosidades sobre a nova série queridinha da Netflix

Nesta quarta-feira (22), a mais nova série queridinha da Netflix “Desejo Sombrio” completa uma semana no ar . Em tão pouco tempo, a série cheia de drama, traições, obsessão e perigo se tornou a mais vista da Netflix no Brasil comandando o TOP 10 da plataforma. Agora, o iG Gente te conta 5 curiosidades sobre essa série que está dando o que falar entre os espectadores.

Divulgação Elenco de “Desejo Sombrio”





1. Participação de ex-RBD

Isso mesmo, ” Desejo Sombrio ” conta com a participação de ninguém mais ninguém menos que Maite Perroni , a eterna Lupita da novela mexicana Rebelde . Interpretando Alma, a atriz é a protagonista da trama regada a muita tensão e caos . Mas se você é muito fã de “Rebelde” e só quer ver a série devido a isso, vá com calma! Alma e Lupita não se assemelham em nada.

Divulgação Cena de “Desejo Sombrio” com Maite Perroni





2. Namoro na vida real

Nesta terça-feira (21), descobrimos que Alejandro Speitzer, intérprete de Dário Guerra, o amante de Alma na trama, está namorando com a atriz Ester Exposito, que vive o papel de Carla Rosón em “Elite”, outra série da Netflix favorita dos brasileiros. Então, se você shippava a sintonia de Dário e Alma em “Desejo Sombrio” e gostaria de ver esse casal juntos na vida real, pode tirar o seu cavalinho da chuva!

Reprodução/Instagram Ester Exposito e Alejandro Speitzer





3. Cenas de sexo

Também podemos dizer que “Desejo Sombrio” é uma série muito quente. Em entrevista ao portal EI Universal, a atriz Regina Pavón, que vive Zoe – a filha de Alma – disse que enfrentou alguns empecilhos para gravar as cenas mais ousadas da série. “Eu estava nervosa e com um certo medo. Mas sendo parte de um elenco tão pequeno, tivemos a oportunidade de nos aproximar muito, criar uma amizade e uma confiança super legal para fazer essas cenas onde nos sentíamos incomodados. Quando falavam ‘corta’, a gente dava muita risada”, contou.

Reprodução/Instagram Cena de “Desejo Sombrio” com Regina Pavon





4. Debate forte sobre femínicidio

A trama gira em torno de uma morte, que primeiramente é tratada como assassinato, mas com o desenrolar dos episódios percebemos que o debate sobre feminícidio é mais forte e que pode se dar de várias formas. De fato, esse é o objetivo da roteirista Leticia Lopéz Margalli, que visa mostrar todas as nuances do que a tristeza de uma traição pode trazer a uma pessoa.

Reprodução Cena de “Desejo Sombrio”





5. Muitos segredos

Como o nome já sugere, a série traz muitos segredos à tona e passados obscuros de alguns dos personagens. Como não estamos aqui para revelar nenhum spoiler, não entraremos em muitos detalhes, mas podemos adiantar que a personagem de Maite passa a desconfiar de todos que estão ao seu redor para tentar desvendar o crime que acontece em ” Desejo Sombrio “.

Divulgação Cena de “Desejo Sombrio”