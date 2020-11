Redação João Bidu Descubra quem é o seu inferno astral e como lidar com ele

O signo que é considerado como seu ‘inferno astral’ é aquele que tem características que não são compatíveis com você. Sabe quando o seu santo não bate com o de outra pessoa? Então, talvez o signo dela seja o seu inferno astral ! Por isso, descubra qual signo é o seu inferno astral e como lidar com ele.

Confira o inferno astral de cada signo e como lidar com ele

Áries

Inferno astral: Peixes.

Vai ter que controlar o seu jeitinho mandão. Diferente de você, a pessoa de Peixes costuma ser bastante sensível e não precisa de muito pra ficar magoada. Como você tem impulsividade de sobra, que tal contar até dez antes demandar na lata o que pensa? Se mantiver a calma, os(as) piscianos(as) da sua vida serão ótimos(as) companheiros(as) e vão encher você de carinho.

Touro

Inferno astral: Áries.

Para se dar bem com quem é de Áries, você vai ter que maneirar no seu ciúme e teimosia, características clássicas das pessoas de Touro. Tente não ficar controlando muito a relação, principalmente quando os(as) arianos(as) se deixarem levar pelos impulsos. Relaxe e se solte mais! Se conseguir, deve aproveitar momentos gostosos ao lado do seu inferno astral.

Gêmeos

Inferno astral: Touro.

Como Touro é um signo possessivo e teimoso, a principal barreira entre você e seu inferno astral será a sua popularidade e o seu jeito comunicativo. Mostre que você é responsável e curte a companhia dele(a), mesmo que goste de conversar com todo mundo. Demonstrar respeito e consideração pela relação de vocês também vai agradar o(a) taurino(a).

Câncer

Inferno astral: Gêmeos.

Enquanto você mergulha no que acha interessante, seu inferno astral é instável e muda muito de ideia. Para cair nas graças do(a) geminiano(a), procure respeitar o espaço desse signo e controle o seu ciúme! Assim, Gêmeos vai acabar cedendo ao aconchego da sua amizade. Invista bastante nas conversas, pois o forte da pessoa desse signo é falar.

Leão

Inferno astral: Câncer.

Como seu inferno astral é sensível e carente, não é muito difícil pra você magoá-lo — ainda mais se exagerar no seu jeitão autoritário e orgulhoso. Tente ser mais paciente e fuja de discussões. Reconheça a consideração que Câncer demonstra e mostre o quanto vocês podem aprender um com o outro. Assim, esse signo vai criar um grande afeto por você.

Virgem

Inferno astral: Leão.

Vocês dois são cabeça-dura, mas o orgulho do seu inferno astral supera a sua teimosia e faz com que ele(a) não suporte receber críticas. Se quer viver em paz com Leão, faça uma forcinha e dê o braço a torcer de vez em quando. Encha o(a) leonino(a) de elogios e reconheça suas qualidades. Como adora ser valorizado, esse signo vai se tornar muito mais generoso com você.

Libra

Inferno astral: Virgem.

Metódico(a) e seguro(a), seu inferno astral pode perder a paciência com o tempo que você demora para escolher alguma coisa — ainda mais se mudar de ideia depois de já ter se decidido! Procure encarar as críticas da pessoa de Virgem com mais paciência. Aproveite seu charme para fazer esse signo se soltar, já que ele não costuma demonstrar sentimentos.

Escorpião

Inferno astral: Libra.

Seu inferno astral é uma pessoa simpática e sociável, mas que não gosta de ir com muita sede ao pote — além de se importar muito com a opinião alheia. A maneira que você mergulha de cabeça em tudo pode decepcionar um pouco esse signo. O jeito é respeitar o tempo dele(a) e não desistir do(a) libriano(a).

Sagitário

Inferno astral: Escorpião.

Você ama a liberdade e precisa dela para ser feliz, enquanto seu inferno astral é muito ciumento. Se deseja conciliar os comportamentos de vocês, tente se controlar mais: pense antes de falar pra não causar briga, já que não precisa de muita coisa pra Escorpião perder a paciência. Aproveite a companhia desse signo, pois, juntos, podem curtir momentos verdadeiros e bem intensos.

Capricórnio

Inferno astral: Sagitário.

O signo do seu inferno astral é pura aventura, enquanto você é a prudência em pessoa. Diferente de você, a última coisa que Sagitário quer fazer é planejar o dia a dia — além de curtir viver tomado pela adrenalina. Procure agir com mais leveza quando estiver perto do(a) sagitariano(a): dê um tempo na seriedade e deixe as coisas rolarem numa boa.

Aquário

Inferno astral: Capricórnio.

Reservado, seu inferno astral não tem paciência para novidades e faz o máximo para evitar qualquer risco. Para viver bem com esse signo, mostre que uma pausa nos assuntos sérios também faz bem. Outra boa solução é sugerir passatempos para intercalar com o trabalho: convença o(a) capricorniano(a) de que um pouco de diversão vai melhorar seu desempenho.

Peixes

Inferno astral: Aquário.

O jeito independente do seu inferno astral pode não agradar você, que precisa estar pertinho da pessoa para aproveitar a companhia e ganhar intimidade. Mas, o jeito livre de Aquário não significa que ele(a) não gosta de você. Trabalhe sua insegurança para superar essa impressão. Estar sempre antenado(a) e com novidades na manga vai chamar a atenção do(a) aquariano(a) e isso vai fazer seus olhinhos brilharem!

