Descubra qual o orixá regente de 2024 e como aproveitar sua energia

No ano de 2024, a regência espiritual será compartilhada entre o Orixá, Exu/Bará e os representantes do Trono da Geração, Iemanjá e Omolu, em conjunto com Obaluaiê. A espiritualista Kelida Marques, comenta que o próximo ano será de luz para aqueles que cultivaram o bem durante todo 2023. “A mensagem cósmica é clara para aqueles que cultivaram boas energias, buscaram mudanças e respeitaram os outros: serão agraciados em 2024. Aqueles que aprofundaram sua espiritualidade colherão recompensas de grande significado”.

Rômulo de Ogum, especialista esotérico do Astrocentro, destaca a importância de preservar as energias positivas no ano que se avizinha. “Buscar transformações com respeito ao próximo e aprimorar a espiritualidade como alicerce para a colheita é essencial para vivenciar um 2024 auspicioso. O ano se prenuncia como uma jornada caracterizada pelo equilíbrio entre merecimento e reciprocidade espiritual, orientando aqueles que aspiram sintonizar-se com as energias cósmicas”, comenta. Descubra como aproveitar a energia de cada um.

Exu

Esse orixá desempenha um papel de executor da Lei Divina, retribuindo de acordo com o merecimento de cada indivíduo. Suas ações, sejam positivas ou negativas, encontrarão reciprocidade na mesma medida. Ele atuará como um facilitador, abrindo caminhos para todos e promovendo prosperidade, desempenhando a função de intermediário entre os seres humanos e os demais Orixás, sempre dentro dos limites do merecimento individual.

Iemanjá

Iemanjá trará dinamismo à vida daqueles que a ela recorrerem, transformando em realidade tudo aquilo em que concentram suas energias e esforços. O ano será propício para a concretização e confirmação de projetos pendentes, com Iemanjá representando a maternidade e o amor incondicional como a mãe de todos os Oris.

Omolu

Esse orixá assumirá a responsabilidade pelo cuidado das enfermidades em todos os aspectos, seja físico, mental ou espiritual. Em parceria com Obaluaiê, estimulará a saída da zona de conforto e a busca por sonhos e realizações. A renovação em diversos âmbitos marcará o ano de 2024, representando o fim de práticas antigas e o início de novas experiências fundamentais para a evolução, prosperidade e sucesso.

