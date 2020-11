Descubra qual estilo de casa combina com cada signo

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Reflexões para a Lua minguante em Virgem: Como pode melhorar seu trabalho, se tornar mais competente? Onde e como pode ser mais útil? Praticidade e discernimento são as palavras de ordem. É importante estabelecer uma rotina mais simples e estável para que o crescimento seja garantido e as oportunidades possam ser melhores aproveitadas. Prefira finalizar o que já estava em andamento. Hoje a Lua se combina com Mercúrio e Urano, favorecendo a comunicação e as soluções criativas. Intercâmbios e contatos fluem melhor.

TOURO

Com o Sol no signo oposto, foco está nas parcerias, sociedades, nos clientes e na forma como se relaciona. Hoje a Lua combina forças com Mercúrio para facilitar o entendimento. Aproveite para alinhar interesses e reforçar os laços de afeto com as pessoas que ama. Invista no bom diálogo, em pesquisas e aprofundamentos. Você pode também expandir sua rede de contatos. Procure perceber se você está se desgastando, gastando energia ou se sacrificando com o que não vale a pena.

GÊMEOS

A Lua minguante ingressa em Virgem, aproveite para perceber o que é útil, e o que não serve mais. Aproveite para encaminhar pendências, concluir assuntos que vêm se arrastando. É tempo de ir mais fundo em qualquer assunto. Está mais fácil perceber o que tem futuro e o que não têm, compreender a si mesmo e aos outros. Vale ler um bom livro, alimentar seu espírito com boas informações. Lembre-se que quanto mais maduro, sábio e consciente estiver, mais tranquila se torna sua convivência, mais acertadas se tornam suas escolhas.

CÂNCER

Período bom para arrumações gerais. Com a Lua minguante em Virgem, vale cultivar asseio, organização e higiene. Hoje a Lua combina forças com Mercúrio e Urano, as ideias podem ser encaminhadas com mais praticidade, estratégia e objetividade. Bom período também para quitar dívidas, promover tratamentos de desintoxicação, cortar hábitos prejudiciais e despesas desnecessárias. Momentos de silêncio, introspecção e recolhimento também são muito bem vindos, fique atento aos insights que podem surgir.





LEÃO

Com a Lua em Virgem, organização é a palavra de ordem. Bom período para cuidar da saúde, da alimentação, planejar a rotina e o orçamento. Utilize sua sensibilidade e intuição para fluir com o ritmo natural da vida. Análises e reflexões podem trazer importantes insights. Fique atento às questões que ganham evidência no período: o que não é mais pra ser, o Universo pode mostrar. Autoconhecimento, aprofundamentos, estudo, pesquisas e expansão da consciência são prioridades.

VIRGEM

Com a Lua minguante em seu signo, procure perceber hábitos que não mais lhe convém e comportamentos que causam desconforto. A receita é sempre essa: ao invés de tentar mudar o outro, canalize o apurado senso crítico para si mesmo. Porém, cuidado com o exagero, também não é bom ser severo demais consigo mesmo. Melhor simplificar o que for possível, diminuir as expectativas e a quantidade de compromissos. O aprendizado é concluir pendências ao mesmo tempo que deixa tudo fluir, sem querer forçar situações.

LIBRA

Com a Lua minguante no criterioso Virgem, procure organizar a casa ou o local de trabalho, colocar tudo no seu devido lugar. Quanto mais prático e analítico for, melhor. Desafios nas relações estão em pauta, procure deixar o orgulho de lado. Não vale a pena perder tempo com discussões inúteis. Vale simplificar a agenda, o que não serve mais pode ser dispensado. Não assuma mais compromissos com o risco de não poder cumpri-los. Período ideal também para mergulhar mais fundo em si mesmo, investigar-se para promover curas.

ESCORPIÃO

Melhor priorizar o que já está em andamento, ao invés de assumir mais compromissos e responsabilidades. A Lua segue minguante em Virgem, favorecendo organizações gerais. Invista nos cuidados com a saúde, a semana tem potencial curativo e transformador. Aproveite para simplificar a vida, controlar desperdícios, cortar exageros e excessos. É preciso também cuidado com a agressividade, que pode levar a conflitos desnecessários. Vênus confronta Marte, colocando em pauta aprendizados nas relações.

SAGITÁRIO

Finalizações importantes estão em pauta, é hora de concluir o que for possível. Cuidado para não falar ou prometer demais, procure reduzir compromissos. Com a Lua em Virgem, aproveite para dosar suas expectativas com senso prático. Ainda bem que a Lua combina forças com Mercúrio e Urano para ajudar em mudanças, correções e inovações. Você sai ganhando se ousar pensar diferente e buscar rotas alternativas. Terapias, diagnósticos, aprofundamentos e momentos de introspecção estão favorecidos.

CAPRICÓRNIO

Durante essa semana evite acumular tarefas, procure deixar para trás o que já não faz mais sentido em sua vida. Vale redobrar o empenho, a organização, o profissionalismo. Porém, evite forçar o controle, discutir ou impor seus pontos de vista, o clima não está propício para isso. Continue a promover um mergulho interno, sintonizar-se com assuntos espirituais, filosóficos e mais elevados. Importantes compreensões estão em pauta! Vale rever objetivos, crenças, conceitos e ideias com humildade, caso seja necessário.

AQUÁRIO

Procure perceber o que está estagnado e improdutivo. A Lua minguante ingressa em Virgem: momento para fazer ajustes, organizar a casa, o local de trabalho… dar um jeito no que for possível. A sensação de leveza que vem depois será gratificante! Prefira concluir o que já estava em andamento e vem se arrastando. Aproveite para simplificar a vida e perceber o que já não faz mais sentido. Lembre-se: maturidade é quando abdicamos de prazeres imediatos em prol de algo maior a médio e longo prazo.

PEIXES

Consulte diversas opiniões, esteja aberto para pesquisar, ouvir e aprender. O período está excelente para terapias, pesquisas, investigações e aprofundamentos. Ao buscar o autoconhecimento você pode perceber seu real valor, fortalecer sua autoestima, conhecer seus potenciais e seus pontos fracos para transformá-los. Desta forma pode libertar-se, aprimorar sua forma de se relacionar, voar e ampliar seus horizontes. A semana é de fechamento, a próxima Lua nova chegará no domingo, marcando uma nova fase.