Foto: Reprodução Descubra qual é o melhor J’Adore Dior?

Os perfumes da Dior estão entre as melhores opções de fragrâncias importadas do mercado! Famosos e desejados pelos amantes de perfumaria, entre as opções de perfumes da marca uma delas ganha um grande destaque, o J’adore! Quer saber qual a melhor versão dessa infusão? Vamos te contar.

Descubra as diferentes versões do J’adore

Listamos as versões do perfume mais clássico da Dior e que podem ajudar você a marcar presença.

5. J’adore l’Or

Essa fragrância aprimora a fórmula do J’adore para proporcionar uma experiência mais intensa! As notas florais se tornam mais potentes e ganham ainda mais destaque através de essências como jasmim e rosa. O lírio do vale e a violeta trazem luz e sofisticação, proporcionando uma fragrâncias marcante e elegante.

4. J’adore Infinissime

Essa versão do clássico da Dior esbanja uma composição sensual e intensa, tendo a flor tuberosa de grasse como protagonista. Esse perfume é ideal para quem é amante desse perfume e quer elevar a sua sensualidade para outro nível. Confira o produto!

3. J’adore Eau De Parfum

Envolvente e chique, essa fragrância é um dos perfumes importados mais clássicos! Com um cheiro floral refinado de jasmim, rosa e ylang-ylang, ele traz um ar de classe e elegância ideal para qualquer ocasião. Apesar disso, essa fragrância é marcante e ótima para momentos especiais. Confira o produto!

2. J’adore Eau De Toilette

Se você procura uma versão do J’adore que seja mais leve e ideal para o uso durante as suas atividades diárias, o “EaU de Toilette” é uma pedida e tanto. Com os dias de calor no mediterrâneo como inspiração, essa fragrância se consagra como uma verdadeira brisa de verão. Confira o produto!

1. J’adore Parfum D’Eau Dior Eau de Parfum

A fórmula de J’adore Parfum D’Eau usa apenas água, óleo e flores, esbanjando a ausência de álcool. O líquido tem uma coloração leitosa e apresenta uma embalagem branca, sendo absorvido pela pele e deixando um aroma marcante. Confira o produto!

Qual a melhor versão do J’adore?

Baseado nas opiniões da internet, e especialmente em vídeo do canal do YouTube de Tainá Helle , chegamos a conclusão que a melhor fragrância da dior é o J’adore Infinissime. Saiba tudo sobre essa fragrância assistindo ao vídeo produzido pelo canal “Leticia Maci Perfumes”:

