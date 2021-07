Reprodução: Alto Astral Descubra qual é o batom de cada signo!

Quando o assunto é maquiagem , as cores, sem dúvida, chamam a atenção. Seja apostando em sombras ou batons, é preciso escolher a cor certa, que combine e harmonize com o rosto, de modo a obter o melhor resultado.

E nada como contar com a astrologia para isso, não é mesmo? Com a capacidade de determinar muito de sua personalidade, os signos solares também podem definir cores e tons que mais tenham a ver com você.

Então, ouça esse conselho de make dos astros e aposte no batom que mais valoriza a sua beleza natural. Usar aquilo que te favorece traz a sensação de estar bonita, segura e poderosa, contribuindo, inclusive, para a sua autoestima. Arrase!

Áries – Vermelho

Sua independência e autenticidade comprovam a mulher moderna e sedutora que você é! Por isso, seu batom ideal é aquele em tons vivos e fortes de vermelho.

Touro – Rosa ou nude claros

O seu bom gosto é uma herança do planeta que rege Touro, Vênus, astro da beleza e do amor. Com muita sensualidade na hora de se vestir, você opta por deixar a make mais leve e dá preferência a tons suaves nas cores rosa ou terra – seu elemento.

Gêmeos – Lilás

Com seu jeito expansivo, você gosta bastante de adicionar cor à maquiagem, seja pelo delineador, sombra, blush ou batom. Embora tons azuis, amarelos e rosados combinem com sua beleza, a aposta certeira para o lábio é lilás!

Câncer – Rosa em todos os tons

Apesar de você não ter um grande foco no visual, gosta de dar um toque especial ao estilo clássico e romântico. Na maquiagem, opta por tons mais pastéis e convencionais. Por isso, vale investir no rosa em suas mais diversas tonalidades!

Leão – Dourado ou abóbora

Se não for para ser destaque você nem sai de casa! Com muita vaidade, as leoninas são fãs de uma beleza marcante e exuberante. Abuse de batom cremoso nos tons dourados e abóbora para aumentar ainda mais seu magnetismo!

Virgem – Mel

Você viu?

O seu perfeccionismo vai além dos ambientes e influencia também na aparência. Por isso, costuma investir em tons suaves e sóbrios como branco, preto, cinza e creme. Para manter essa paleta também na make, vale usar um batom mel !

Libra – Rosa

Assim como Touro, o regimento por Vênus traz o interesse pela estética. Por isso, as librianas gostam de estar atenta às tendências e lançamentos de moda e beleza. Com um lado romântico, vale ousar nos mais variados tons de rosa.

Escorpião – Beterraba

Nada de meio-termo por aqui! Você se joga por inteiro em todas as situações da vida e gosta de estar sempre com um visual marcante, deixando o clima de mistério por onde passa. Além do vermelho, preto e roxo que compõem sua paleta sedutora, considere os tons de beterraba como a aposta certeira para os lábios !

Sagitário – Vinho púrpura ou uva

Explorar opções inusitadas é o seu lema! Tudo aquilo que é diferente chama a sua atenção em diversos aspectos da sua vida. Então, não seria de outra forma com as maquiagens, né? Os tons de vinho púrpura e uva são os ideais para as sagitarianas.

Capricórnio – Vinho ou marrom

Por se tratar de um signo mais fechado que tenta até mesmo esconder seus sentimentos, uma das impressões que podem surgir é de frieza. Mas sabemos que lá no fundo dos capricornianos há uma grande paixão pela vida! Aposte em tons escuros e bem marcantes, como vinho ou marrom!

Aquário – Violeta

Convencional? Que nada! As aquarianas são originais e excêntricas, grandes defensoras de suas ideias e opiniões. Com a criatividade em alta, gostam de inovar e inventar o próprio estilo. Assim, seu batom ideal é na cor violeta!

Peixes – Lilás e rosa

Sonhadoras e sensíveis, as piscianas fazem escolhas delicadas e românticas na hora de se maquiar. Sem exageros, gostam de priorizar cores suaves. Assim, invista em batons lilás ou rosa vivo.

Fonte: João Bidu