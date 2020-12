Ana Melo Descubra quais são os signos mais distantes

Através das características dos signos do zodíaco podemos identificar as tendências de algumas pessoas, se são mais calorosas ou mais distantes. Sempre existem aqueles que já são mais sérios e fechados e aqueles que são super alegres e adoram uma social, porém, são pessoas que precisam de um espaço e não são de comentar sobre seu íntimo. Vamos ver a seguir os signos mais distantes do zodíaco e suas peculiaridades, válido para o signo solar e ascendente.

Veja os signos mais individualistas:

Áries – Domina o mundo

Os arianos sempre foram conhecidos por sua independência e não se importam se tem ou não companhia para seguir um novo caminho. Apesar de serem pessoas que gostam de estar com os amigos e pessoas queridas, Áries precisa ter um momento só seu. Este signo sempre vai dar preferência por fazer certas atividades sozinhos, sem ter alguém por perto enchendo o seu saco.

Gêmeos – Ninguém o reconhece de fato

Se você pensou no clichê do geminiano duas caras, pensou quase certo. A questão é que os geminianos não se mostram totalmente para as pessoas, mesmo sendo alguém com um círculo social grande. Não são pessoas que se apegam facilmente e, mesmo que isso aconteça, seu apego é diferente do que estamos habituados. Gêmeos tem muitas facetas e não mostra todas, pois não abrem mão do seu espaço pessoal e precisam ficar sozinhos quando precisam de um tempo.

Virgem – Sabe de nada inocente

Virgem já é um signo bem reservado e fala muito pouco sobre o que estão sentindo ou fazendo. Os virginianos falam somente o necessário de suas vidas para dar um breve contexto na conversa e, achar que sabe da vida dessas pessoas por esse pouco que elas falam, é um grande engano. Os virginianos não contam, mas eles vivem diversas lutas e não fala nem um ⅓ do que sentem e vivem.

Escorpião – Se esconde nas sombras

Os escorpianos podem ser bastante alegres e adoram um desafio, mas quando estão com as emoções bagunçadas e com os pensamentos a mil, ele dão um chá de sumiço. Escorpião tem a tendência de ficar quietinho no seu lugar de conforto até conseguir colocar seu sentimentos no lugar, e não tem quem tire eles de lá. Pessoas desse signo guardam sentimentos e intuições que tiveram sobre algo e só contam quando sabem que não era paranóia deles. Quando Escorpião não estiver bem, respeite seu espaço que logo, logo ele sai da caverna.

Capricórnio – O que os olhos não vêem, o coração não sente

Certamente o Capricórnio é o mais distante de todos os outros signos citados aqui, são pessoas que sempre lidaram bem em fazer as coisas sozinhos. Não se importam se vão ter companhia para ir ou fazer alguma coisa, são pessoas bem reservadas e se mostram bem pouco para quem os conhecem. Sua tendência ao isolamento se abrange em todos os seus aspectos, mas não se engane, os capricornianos se apegam rápido e são bastante atenciosos. São pessoas que valorizam as pessoas que estão ao seu lado, mas precisam ter a sua individualidade respeitada.

Aquário – Um livro escrito em latim

Os aquarianos são um livrinho aberto quando querem falar sobre eles mesmo, são bastantes sociáveis e adoram trocar memes, porém, o aquariano não gosta que forçam a intimidade, precisam se sentir à vontade para mostrar seu lado mais íntimo. Para quem os conhece pouco, parece pessoas bem distantes e frias, mas é só conquistar a confiança deles que verá que são um livro aberto e são bem fácil de ler. Por isso, o aquariano só precisa saber se pode contar com a pessoa para sentir que pode mostrar seu jeito doido típico do signo.

