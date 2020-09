Descubra quais são os 6 signos mais ciumentos do Zodíaco

Quem nunca sentiu um pouco de ciúme de alguém, não é? Quando é algo que não atrapalha a vida de ninguém, não há mal nenhum! Assim, seja em relacionamentos amorosos, nas amizades ou com a família, o importante é respeitar o espaço e a liberdade de escolhas de cada um.

Contudo, a Astrologia revela que, por causa das características dos signos e dos elementos, há maiores chances de alguns serem mais ciumentos que outros. Quer descobrir quais são os signos mais ciumentos do Zodíaco ? Então confira a lista das seis personalidades que mais sentem ciúmes.

Ranking dos signos ciumentos

1° Touro

O signo mais ciumento do Zodíaco é nada mais, nada mesmo que Touro: o ciúme em pessoa. Mesmo que às vezes tenha uma personalidade calma, esse signo tende a querer controlar as situações e, principalmente, as pessoas. Assim, vai querer saber onde o par está e com quem está saindo.

2° Escorpião

Se a desconfiança surge, quem é de Escorpião passa a vigiar os passos da pessoa amada, faz diversos questionamentos e pode até se vingar. Não é à toa que esse signo é conhecido por ser um bom investigador, não é? Pode sentir ciúme de tudo, porém, também sabe se controlar.

3° Câncer

O ciúme bate forte nesse signo quando o par é do tipo extrovertido e cheio de amigos, Aí, as cobranças de Câncer podem não ter fim. É um signo que fica na defensiva quando as coisas não saem como ele quer. Pode ser bastante controlador e até mesmo manipulador.

4° Peixes

Basta o par parecer um pouco distante para Peixes começar a imaginar uma traição na sua cabeça. Então, briga feio e faz aquele drama de novela mexicana. A imaginação criativa desse signo, por vezes, fica descontrolada e quem mais sofre com a situação é ele mesmo.

5° Leão

Se a pessoa amada dá uma mancada ou fere o orgulho de Leão, esse signo vira uma fera e nunca mais vai esquecer o vacilo. Pode ser bastante desconfiado(a) com o par, principalmente quando o outro tem vários grupos de amigos.

6° Áries

Quem é de Áries quer que as coisas no romance sejam do seu jeito. Não costuma dar um tempo para compreender as escolhas do par e, como não tem muita paciência, pode se irritar fácil, fácil. O ciúme muitas vezes é manifestado por meio de atitudes impulsivas.

