Sophia Bernardes Descubra quais são os 5 melhores CDBs disponíveis no mercado nacional

A valorização dos bancos digitais se deve, principalmente, ao aumento recente da Selic, que segue se adaptando com este cenário. Por exemplo, os títulos emitidos com “super rendimentos”, que estão sendo utilizados como mecanismo de marketing para conquistar novos clientes e depósitos.

Posto que, as fintechs adotaram retornos polpudos em aplicações de renda fixa, que asseguram retornos superiores ao CDI, ainda que com prazos bem curtos, para receber destaque no mercado, em um cenário em que a Selic havia sofrido uma queda 2% ao ano.

Contudo, com o atual contexto de alta na Selic , que já elevou 4,25% e pretende alcançar até o final deste ano, 7%. Com efeito, na redução na média de retorno referente ao CDI dos CDBs acessíveis ao mercado.

Desse modo, confira os melhores 5 bancos e plataformas digitais com CDBs em meio à alta na taxa de juros.

1) Nubank

Em agosto do ano passado, a Nubank criou uma funcionalidade semelhante ao CDB (Certificados de Depósitos Bancários) que concede ao cliente rendimentos até 118% do CDI (Certificados de Depósitos Interbancários).

No entanto, a função permaneceu em fase de teste por quase dois meses até ser disponibilizada aos clientes. Porém, atualmente, o CDB não está mais disponível neste valor.

Atualmente, o usuário pode escolher entre 3 a 12 meses para resgatar. Assim sendo, a taxa de rendimento será definida entre 102% e 112% do CDI.

2) PicPay

Em suma, o PicPay não possui CDB. Entretanto, disponibiliza rentabilidade automática de 130% do CDI aos clientes pessoas físicas, com até R$ 250 mil na carteira. Porém antes do avanço da Selic, o rendimento era de 150%.

De acordo com o PicPay, a operação foi constituída para incentivar os clientes a descobrir novas possibilidades do ecossistema PicPay.

Por exemplo, pagamentos através de QR Code, em lojas virtuais e físicas. Além de pagamento de boletos e via Pix entre as pessoas e recarga de celular e compras na PicPay Store.

