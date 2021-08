Redação João Bidu Descubra quais são as mensagens dos anjos durante o sono

Os sonhos podem trazer revelações para nossa vida e, muitas vezes, os anjos da guarda podem ser os responsáveis por essa comunicação. Para compreender os recados, confira as mensagens dos anjos nos sonhos divinos.

ALMA

Sonhar com a alma saindo do corpo representa excesso de materialismo. Já, quando ela está voltando pra ele, indica bons momentos no trabalho. Números de sorte: 09, 29, 36, 47, 49, 54.

ALTAR

Ver um altar em sonho é sinal de felicidade no casamento ou no namoro. Orar diante dele mostra que não gosta de exageros. Se, no sonho, derrubar um altar, significa que você pode ter algumas dificuldades em breve. Números de sorte: 07, 13, 25, 43, 56, 70.

ANJO

Sonhar com um anjo indica que vai ter boas notícias ou a proteção de que precisa. Se ele estiver voando, representa viagem de algum familiar. Em pé significa que a família deve crescer. Se sonhar que você é um anjo, cuidado, pois, pode ter problemas. Números de sorte: 04, 17, 22, 24, 31, 40.

BATISMO

Ver um batizado indica sorte em jogos por oito dias. Ser batizado em sonho mostra que resolverá seus problemas e batizar outra pessoa significa bom momento no trabalho e no amor. Números de sorte: 02, 07, 16, 43, 70, 93.

BÍBLIA

Sonhar com uma Bíblia indica que pode estar precisando se dedicar mais a Deus ou fortalecer a fé nos momentos de dificuldade. Ler a Bíblia representa problemas familiares. Números de sorte: 08, 25, 52, 62, 71, 98.

CÉU

Já sonhar com o céu representa que você pode estar inseguro com algum aspecto da sua vida ou precisa fortalecer mais a religiosidade. Céu azul indica tranquilidade e cheio de estrelas é sinal de esperança. Números de sorte: 02, 11, 14, 20, 84, 87.

Crucifixo

Se sonhar com este símbolo, deve ter atenção, pois você pode ter que superar problemas. Segurar um crucifixo, em sonho, mostra que vai ter seu trabalho reconhecido. Números de sorte: 07, 16, 25, 34, 43, 52.

DEUS

Orar representa consolo. Falar com Deus indica que deve receber boas notícias. Números de sorte: 04, 13, 25, 40, 97, 99.

ESPÍRITO

Esse tipo de sonho traz algumas mensagens e avisos que devem ser interpretados pelas próprias imagens que foram vistas. Agora, se no sonho, consultar um espírito, é hora de seguir suas intuições! Números de sorte: 04, 22, 29, 31, 40, 48.

HARPA

O som da harpa no sonho representa coisas boas. Se você é quem toca esse instrumento, é sinal que vai ter boas notícias. Ver outra pessoa tocando indica que pode encontrar um novo amor. Números de sorte: 08, 26, 44, 71, 80, 94.

Hóstia

Comer uma hóstia, em sonho, indica que pode ter que cuidar de documentos. Agora, se no sonho o padre entrega uma hóstia para você, significa que vai ter momentos felizes. Números de sorte: 09, 18, 23, 45, 63, 72.

IGREJA

Se no sonho você entra na igreja, boas notícias no trabalho. Mas, se sai dela, é melhor ficar atenta, pois, indica que você pode ter perdas financeiras. Números de sorte: 01, 03, 05, 14, 23, 50.

JESUS

Ficar ao lado Dele significa que é uma pessoa protegida. Já, ser abençoada por Ele, é sinal de prosperidade. Se, no sonho, falar com Ele, prepare-se para momentos felizes. Números de sorte: 05, 14, 23, 25, 28, 50.

NATAL

Sonhar com esta data significa que deve ter alegrias na família. Mas, se no sonho, escuta músicas natalinas, indica melancolia. Números de sorte: 03, 12, 25, 28, 30, 62.

ORAÇÃO

Se quem sonha é quem está orando, significa que vai conseguir conquistar algo que queria muito. Ver outra pessoa orando indica que pode fazer as pazes com alguém que tinha brigado. Números de sorte: 01, 05, 23, 31, 37, 40.

PARAÍSO

É sinal de que vai viver momentos de paz e de alegria. Sonhar com Adão e Eva mostra que pode ter sucesso em sua vida. Falar apenas com Adão é sinal que seus sonhos podem se tornar realidade, mas se for com a Eva indica dificuldades amorosas. Números de sorte: 07, 14, 16, 43, 61, 70.

SANTO

Indica que deve ter cuidado se for decidir algo que esteja relacionado ao amor ou ao relacionamento. Se, no sonho, você reza para ele, demonstra que os seus problemas estão perto de serem solucionados. Agora, se for devoto do santo do sonho, é sinal que vencerá seus inimigos. Números de sorte: 06, 15, 24, 25, 28, 42.

VELA

Ver uma vela mostra que algo bom deve acontecer na sua vida. Sonhar que acende uma para alguém que morreu indica sorte e, para um santo, boa fase no trabalho. Apagar a vela mostra que é preciso atenção para evitar uma traição no amor. Números de sorte: 04, 11, 31, 40, 44, 69.

VIRGEM MARIA

Este sonho mostra que terá bons momentos com a família. Quem toca as vestes dela em sonho, pode ter um pedido atendido. Números de sorte: 08, 17, 26, 35, 44, 80.

