Descubra os mitos e verdades mais comuns sobre as dietas

As crendices populares fazem parte da cultura de um povo. Cada crença é passada de forma oral e seu conteúdo pode ter relação com algum fator da sociedade, como econômico, social, histórico ou religioso. A seguir você conhecerá algumas das crendices populares usadas para descobrir o sexo do bebê , que até hoje ainda são famosas e utilizadas pelas pessoas mais supersticiosas. Também confira o Mapa do bebê e da criança para descobrir como os astros estão influenciado os pequenos!

Crendices populares usadas para descobrir o sexo do bebê

Teste do pêndulo

Com uma agulha de costura e um pedaço de linha, faça um pêndulo. Estique o fio até que a ponta do objeto fique cerca de 15 centímetros da barriga. Só tome bastante cuidado para não se machucar. Segure a ponta do fio com a mão esquerda e não se mexa. Se a agulha começar a balançar em linha reta, e no sentido horizontal, tudo indica que o bebê será do sexo masculino. Agora, se ela fizer movimentos circulares, há grandes chances de ser uma criança do sexo feminino.

Teste da barriga

Acredita-se que se o ventre da gestante for pontudo e saliente, é sinal de que um menino está para chegar. Se ele tiver um formato arredondado e crescendo para os lados será menina.

Teste dos batimentos cardíacos

​ Dizem que os batimentos cardíacos do bebê ainda na barriga podem revelar o sexo. ​ Se forem acima de 150 bpm (batimentos por minuto), é provável que seja uma menininha. ​ Se forem abaixo, é provável que seja um menininho. ​ Preste atenção quando for fazer ultrassom.

​Teste da colher e do garfo

Sem que você veja, peça para alguém esconder um garfo debaixo de um travesseiro e uma colher debaixo de outro travesseiro. Entre no local em que estão os travesseiros e sente em um deles. Se você sentar no travesseiro que está a colher, o bebê será uma menina. Já se você escolher o travesseiro que estiver em cima do garfo, a criança será um menino.

Teste do doce e do salgado

​ Diz a crendice que se a mamãe sente muito desejo de comer doces durante a gestação, é porque será uma menina. Se a vontade estiver maior por salgados, é sinal de que um menino está chegando.

Teste da mão

Este serve para ajudar uma outra futura mamãe a descobrir o sexo do bebê que ela está esperando. Peça que ela mostre uma das mãos. Se ela a estender com a palma virada para baixo, será um menino. Se a palma estiver para cima, nascerá uma menina. ​​

