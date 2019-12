Descubra os famosos que não pouparam na pegação em 2019

Pegação foi o que não faltou no mundo dos famosos durante todo o ano de 2019. Entre famosos e anônimos, a lista de peguetes de algumas celebridades está bem extensa e, assim como o ano, já está na contagem regressiva para fechar o ponto.

Reprodução Anitta, Neymar, MC Rebecca, Pabllo Vittare Bruna Marquezine

Por isso, o IG Gente selecionou 5 famosos que não perdoaram ninguém e pegaram não só resfriado, mas beijaram muitas boca em 2019.

1- Anitta

Reprodução Neymar e Anitta

Liderando o topo da lista temos Anitta . Mesmo tendo um namorado Pedro Scooby no meio do ano, a cantora não perdeu tempo e logo recuperou o seu posto de a maior pegadora do mundo dos famosos em 2019. Logo no início do ano, circularam rumores de que a artista teria beijado Neymar, Gabriel Medina no Carnaval e na sua tradicional festa de aniversário. Mc Rebecca e Vitão também estão na lista de Anitta.

2- Neymar

Reprodução Neymar e Bruna Porto

Em segundo lugar, Neymar fez juz a sua posição de artilheiro tanto no campo quanto na pegação. Os casos “românticos” do jogador deram tanto o que falar que ele chegou a ser acusado de estupro por Nájila Trindade. Na época, Neymar fez um vídeo, que viralizou, se defendendo de qualquer acusação. O caso segue arquivado. Agora, o atacante vive um suposto riomance com a modelo Bruna Porto de 19 anos.

3- MC Rebecca

Reprodução/MTV Mc Rebecca e Nakagima

A funkeira que também é affair gay de Anitta não deixou a desejar no assunto pegação em 2019. Para assegurar seu terceiro lugar no ranking dos pegadores, ela entrou no “De Férias com o Ex” e seguiu a risca a regra principal do programa de pegar todo mundo. Mas, de acordo com as últimas informações, Mc Rebecca já juntou as escovas o parceiro de reality Flávio Nakagima.

4- Pabllo Vittar

Reprodução/Instagram Pabllo Vittar

Durante Coachella deste ano, Pabllo Vittar fez a Califórnia tremer ao participar do show do Major Lazer no festival. Mas a drag queen não foi para os Estados Unidos apenas para trabalhar não, ela também aproveitou todos os dias do evento para pegar quem lhe interessasse por lá. Agora no fim do ano, parece que a cantora largou a pegação e está se dedicando apenas para uma relação já que o DJ Victor Weber já declarou que é namorado de Pabllo.

5- Bruna Marquezine

Reprodução Bruna Marquezine e Younes Bendjima

Mesmo evitando ao máximo mostrar suas regalias da vida pessoal, Bruna Marquezine foi flagrada dando altos beijos em alguns famosos por aí. A atriz foi vista em clima de pegação com o modelo Younes Bendjima, ex de Kourtney Kardashian, em julho. Meses depois, fotos da artista beijando Gian Luca Ewbank viralizaram na internet e logo a web começou a torcer para que o namoro dela com o irmão de Giovanna Ewbank fosse engatilhado.