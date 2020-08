Descubra o lado sombrio de cada signo do Zodíaco

Embora muito se fale sobre as características positivas, um campo ainda não tão discutido trata do lado sombrio de cada signo . Todos possuímos defeitos, conflitos e traços de personalidade que fogem da simpatia. Ninguém escapa das influências do Zodíaco .

Todo signo tem um lado sombrio que precisa ser trabalhado





Esses pontos desagradáveis podem estar presentes em pensamentos, atitudes diárias e sentimentos, que acabam (ou não) fugindo do nosso controle. Mas, para melhorar estes comportamentos, você pode se inspirar nos conselhos astrológicos e deixar sua rotina mais leve.





O que ninguém te disse sobre o lado sombrio de cada signo

Áries (21/03 a 20/04)

Geralmente costuma ser uma pessoa mais agressiva, que coloca-se sempre em primeiro lugar. Ás vezes, acaba esquecendo de se importar com o outro, o que torna a convivência diária mais difícil. A maneira autoritária de lidar com as pessoas pode causar até um certo medo nas mesmas e faz com que seu círculo de amizades não seja tão vasto.

Conselho: que tal relaxar um pouco? Isso vai tornar os seus momentos mais agradáveis.

Touro (21/04 a 20/05)

Por ter determinação em excesso, você costuma querer controlar tudo. Manter a mente fechada é uma característica sua que geralmente incomoda as pessoas, pois, quando cria um ponto de vista, para você este sempre será o certo, não importa o que falem. Você dificilmente muda de ideia. E aí já entra outra famosa sombra que persegue os taurinos: a teimosia.

Conselho: entenda que controlar tudo só traz problemas. Curta mais a vida!

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você adora distribuir suas filosofias por aí, mas dificilmente tem capacidade de colocá-las em prática. Acaba caindo na situação de sempre achar um defeitinho nos outros e criticá-los, sem ver os seus próprios erros. Essa sua forma tão versátil prejudica até mesmo sua saúde, porque não consegue se concentrar realmente em nada, já que sempre quer fazer diversas atividades no mesmo minuto.

Conselho: o que acha de confiar mais em si e nos outros? Pode ser uma boa mudança para sua vida, acredite.

Câncer (21/06 a 21/07)

Com seu jeito de “coitadinho”, que por fora parece inofensivo, na verdade rende ao nativo de Câncer muitas conquistas. O pior – ou melhor – é que nem sempre você age dessa forma propositalmente. Para o canceriano, uma bobagem realmente vira motivo de um tremendo martírio. O que acha de ser menos pessimista?

Conselho: acredite mais no seu potencial, já que capacidade não falta para você – precisa mesmo é de confiança.

Leão (22/07 a 22/08)

Apesar de se achar o “rei”, líder da situação, se não for mimado ou elogiado pelas pessoas, perde a sua reverência e autoestima . Outras características são o exagero, a exigência e a vaidade, principalmente com o cabelo. Em alguns momentos, costuma achar que sabe tudo da vida e o que é melhor para as outras pessoas também.

Conselho: procure melhorar seu lado amargo, que deseja sempre estar em um nível acima das pessoas.

Virgem (23/08 a 22/09)

Sua vida é muito controlada Qualquer surpresa já é motivo de total desequilíbrio. O virginiano pode ser extremamente preocupado, muitas vezes com coisas sem sentido, e, assim, só se tortura. Acaba descontando seus medos nos outros, por meio de críticas cruéis.

Conselho: aprenda a realmente viver! Libere seus desejos e não queira estar sempre com tudo sob controle.

Libra (23/09 a 22/10)

Não tenha medo de se aproximar das pessoas. Mas não faça de seus relacionamentos uma forma de para satisfazer seu desejo de aprovação. Seu mau humor e sua indecisão são aspectos que podem incomodar. Deixe a insegurança de lado, afinal, se não acreditar em você, quem acreditará?

Conselho: lembre-se de sempre acreditar mais em você.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Costuma ser egocêntrico, porque geralmente impõe suas opiniões e preocupa-se demais com os valores que carrega. Não abre tanto espaço e acaba tendo uma visão errada das pessoas. Carrega um lado possessivo, desconfiado e vingativo que pode atrapalhar o andamento da sua vida, deixando-o amargo.

Conselho: aprenda a confiar e perdoar mais, assim, deixará sua jornada mais gostosa.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu jeito prepotente costuma fazer com que se afaste das pessoas. Este estilo colabora para que seja uma pessoa grosseira, sendo muito dura e magoando quem convive com você. Costuma conservar seus pontos de vista, sendo um signo excessivamente fanático.

Conselho: permita-se viver! Solte sua imaginação, seja engraçada, bondosa.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você tende a ser uma pessoa exageradamente autoritária e que só aceita a sua forma de viver. Costuma ser moralista, porque distribui pelos lugares seus planos para mudar o mundo, mas não pratica nenhum. O capricorniano também é muito ambicioso e interesseiro e, quando as pessoas mais íntimas percebem isso, podem se afastar.

Conselho: coloque suas emoções para fora e procure não viver de forma tão séria.

Aquário (21/01 a 19/02)

O aquariano é o signo mais egocêntrico do Zodíaco. Para brigar com alguém, basta que discordem dos seus pensamentos. Pode ser uma pessoa extremamente insensível e caprichosa. Seu maior desejo é que, no fundo, todos o admirem.

Conselho: pare de falar tanto e procurar realmente ajudar as pessoas, agindo.

Peixes (20/02 a 20/03)

Sempre que podem, os piscianos deixam suas atividades para o outro dia, o que contribui para que tenham dificuldade em realizar seus sonhos. Por se reprimir tanto, acaba fazendo o papel de vítimas incompreendidas. Geralmente, vive em uma realidade utópica, pensando sempre no futuro e nunca no real.

Conselho: explore mais sua criatividade e seu talento, características que seu signo tem de sobra.

Agora que já conhece o lado sombrio de cada signo, não esqueça de tentar sempre refletir sobre como suas atitudes influenciarão o próximo e a si mesmo. Afinal, uma hora ou outra, sempre colhemos o que plantamos.