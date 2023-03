Descubra como ter a sobrancelha perfeita

Divulgação Expert dá dicas para ter a sobrancelha perfeita

O design de sobrancelha é uma técnica que visa equilibrar as proporções faciais, valorizando o olhar. Por meio dela, o designer, geralmente um profissional da área da beleza especializado, é capaz de indicar o formato ideal de acordo com o rosto e a personalidade de cada pessoa, valendo-se de sua expertise para enxergar a beleza individual presente nos detalhes. Uma vez definido o desenho, ele poderá escolher entre a pinça, linha ou cera para executar o trabalho.

A realização do serviço, inclui os seguintes passos: higienização da pele e dos pelos, análise dos pelos e do formato das sobrancelhas, conversa com o cliente para alinhar as expectativas e preferências, marcação hibrida feita com paquímetro e linha, retirada dos pelos e finalização com lápis duo.

Ana Ribeiro e Thamyris Garcia, técnicas responsáveis pelo design de sobrancelhas na rede Depyl Action, esclarecem as principais dúvidas. Confira!

Dicas de sobrancelhas para cada formato de rosto. O que deve ser observado?

Rostos quadrados: pedem sobrancelhas levemente arqueadas e arredondadas. Em rostos triangulares : indica-se o formato reto. No rosto redondo : as sobrancelhas podem ser arqueadas para amenizar as curvas sem fugir do desenho natural. No triangular invertido : as sobrancelhas devem ser mais curvilíneas, acompanhando de maneira harmônica as linhas naturais da face. Olhos pequenos : o ideal é limpar a parte debaixo das sobrancelhas para levantar o olhar. Não se pode deixar um formato de sobrancelhas muito grossas para não criar um contraste. Olhos caídos : indica-se sobrancelhas altas. A sugestão é arquear o terceiro ponto das sobrancelhas. Olhos grandes : para esse formato de olhos o ideal é manter as sobrancelhas naturais. Não pode afinar e pode-se arquear levemente. Olhos juntos : deve-se limpar suavemente entre as sobrancelhas, retirando o excesso, mas com cuidado para não as afastar muito.

Sobrancelha fina ou grossa? É só questão de gosto?

Não é só questão de gosto. É sempre importante respeitar a vontade do cliente, mas o profissional precisa pontuar o que ficará mais harmônico de acordo com o formato de rosto e com a quantidade de pelos.

Linha, cera, pinça, henna, tinta? Qual opção devo escolher?

Com a cera o profissional realiza somente uma limpeza ao redor das sobrancelhas, tirando um excesso de pelos.

Já com a pinça e a linha, o profissional consegue realizar um design mais alinhado. A pinça retira pelo por pelo e a linha remove uma quantidade maior de pelos, facilitando a remoção dos mais finos.

A henna tem o objetivo de tingir de forma temporária a pele, proporcionando o fundo mais marcado e escondendo falhas.

A tinta, por sua vez, visa tingir os pelos, sendo indicada para quem tem fios claros e brancos na sobrancelha.

Agora é só escolher a opção mais indicada ao seu formato de rosto e técnica de sua preferência para fazer o design de sobrancelha!

