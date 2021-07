Reprodução: Alto Astral Descubra como são os signos na hora H!

Aniversário de Harry Potter? Último dia do mês? Não! Dia 31 de julho é o dia mais gostoso do ano: o Dia Mundial do Orgasmo!

Criado na Inglaterra em 1999 por uma rede de sex shops, o dia de hoje chama a atenção para o momento que é o clímax do prazer sexual e a importância de uma vida sexual saudável. Inclusive, segundo estudo publicado, em 2017, no Journal of Management, após o orgasmo, nosso corpo libera dopamina, hormônio associado à energia e motivação. Pois é! Quando falamos sobre a importância do orgasmo, não estamos brincando!

Desse modo, nada melhor do que aproveitar a data para entender como os 12 signos do Zodíaco se mostram na hora do sexo e encaram o orgasmo. Afinal, são nos momentos íntimos entre quatro paredes que revelamos nossos gostos e vontades, não é mesmo?

Assim, confira abaixo como cada signo se comporta na cama !

Áries

Líderes natos, os arianos adoram dominar o parceiro ou parceira na cama! E isso também quer dizer que pessoas desse signo não gostam de seguir ordens, sempre trazendo inovações e intensidade para os momentos de intimidade.

Touro

Como bons românticos, os taurinos seduzem as pessoas com muita facilidade. Preliminares são com eles mesmos! Assim, pessoas de Touro conseguem criar uma atmosfera perfeita e contagiante na hora do rala e rola.

Gêmeos

Fazendo jus ao título de signo mais comunicativo do Zodíaco, os geminianos não deixam de lado as conversas picantes e insinuações maliciosas na hora da transa. Além disso, pessoas desse signo sabem muito bem como deixar o clima mais quente!

Câncer

Por serem pessoas sensíveis, os cancerianos costumam se sentir mais à vontade em momentos de intimidade quando dividem algum tipo laço emocional com o parceiro ou parceira.

Leão

Como bons leoninos, pessoas desse signo fazem questão de serem o centro das atenções. Assim, são detalhistas e criteriosos quanto ao momento. Uma transa ruim não é opção para Leão.

Virgem

Organizados, os virginianos costumam saber o que querem, quando se trata da hora H, gostam de ter tudo preparado com antecedência para que nada saia errado. Preliminares, muito contato visual e insinuações maliciosas são bem-vindas!

Libra

Em termos de sexo, os librianos são bastante parecidos com os cancerianos, pois valorizam muito o lado emocional ao se relacionarem com alguém. Além disso, ao passo que Libra gosta de se preparar para o sexo, com velas, perfumes e roupas íntimas, espera a mesma dedicação do parceiro ou parceira.

Escorpião

Sensuais e intensos, escorpianos não gostam de pessoas frias na cama. Dominadores por natureza, amam testar novas formas de prazer, seja com brinquedos ou fantasias eróticas.

O charme de escorpião está em suas provocações maliciosas!

Sagitário

Para os sagitarianos, o que vale é inovar nos locais e posições na hora H! Como bons aventureiros, não gostam de frescuras, são diretos e sabem o que querem. Portanto, a rotina está fora de cogitação para pessoas desse signo; afinal, estão sempre buscando por novos prazeres.

Capricórnio

Pode parecer discreto aos olhos das pessoas, mas, na cama Capricórnio, pega fogo!

O ponto alto é que os capricornianos sabem ser românticos e safados ao mesmo tempo, além de valorizarem inteligência e beleza do par.

Aquário

Criativos natos, obviamente os aquarianos usam esse dom na cama como ninguém! Além disso, gostam muito de inovar e realizar fetiches no sexo, evitando parceiros tradicionais. Contudo, apesar de gostarem do diferente, prezam pela conexão mental com o parceiro ou parceira.

Peixes

Românticos, os piscianos fazem questão de investir no carinho e nas preliminares na hora do sexo! Peixes adora surpresas, mas vá com calma, pois também odeia beijos rápidos e agressivos, por exemplo. O segredo é relaxar e curtir o momento.

Consultoria : João Bidu.