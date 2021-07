Reprodução: Alto Astral Descubra como cuidar da pele antes e depois da maquiagem!

Você sabia que o sucesso da maquiagem vai muito além de dominar a arte de maquiar? É claro que o treino e a prática garantem resultados muito satisfatórios, mas é preciso pensar também no antes e no depois da make.

Um fator determinante para a durabilidade e qualidade dos produtos no rosto é o cuidado com a pele. É preciso manter alguns hábitos de skincare tanto na pré-make , que consiste na preparação da cútis para receber os cosméticos, quanto na demaquilação — etapa de retirar toda a maquiagem e limpar a face.

Visando esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto, conversamos com a maquiadora Nathália Spina e com a dermatologista Carolina Gasperin, para montar um verdadeiro guia de cuidados com a pele na hora da maquiagem. Confira!

Preparação: é hora de deixar a pele tratada para receber a maquiagem

O tratamento feito antes de se maquiar consistem em passos básicos da skincare. “Um bom resultado também é consequência de uma preparação de pele adequada, que trará melhorias para a textura e ajudará na fixação dos produtos. O ideal é sempre limpar bem a pele, antes e depois da maquiagem”, pontua a maquiadora.

Portanto, é essencial lavar o rosto antes de dar início a produção com um produto adequado para o seu tipo de pele. Muitas vezes, no entanto, apenas essa lavagem não é o suficiente e é preciso investir ainda em um tônico. “Ele atuará retirando as micelas do rosto, equilibrando o ph e tonificando a pele. As versões adstringentes são para peles mais oleosas, já as hidratantes para peles mais secas”, explica Nathália.

Por fim, mas muito importante, ela ressalta a necessidade de aplicar o hidratante e finalizar com o protetor solar, independentemente do tipo de pele e se haverá exposição solar direta ou não, uma vez que a hidratação manterá o viço e fará a reposição da água nutrientes que a pele precisa, além de deixar a textura da base ainda mais bonita; e o fotoprotetor protegerá também contra luzes artificiais, como a do celular. Após realizar a limpeza, hidratação e proteção da pele, está liberada para começar a make!

“Todo e qualquer tipo de maquiagem precisa de uma preparação de pele bem feita. A diferença é que, em maquiagens mais pesadas, é necessária uma atenção maior nessa parte, para evitar danos e assaduras na pele, além de uma maior quantidade de hidratante”, finaliza a profissional.

Demaquilação: chegou a vez de remover toda a make e realizar uma limpeza na pele

Segundo a dermatologista, vale investir em um produto para retirar a maquiagem antes de lavar o rosto. Para desempenhar essa função, ela indica a água micelar, pois a fórmula age como um “detergente”, removendo as impurezas e os cosméticos. Aplique suavemente com o auxílio de um algodão. No entanto, esse passo não substitui o uso de sabonetes e géis, é apenas um complemento para a limpeza da pele.

“Uma rotina básica ideal seria: após retirar a maquiagem com água micelar, lave o rosto com água morna, utilizando o gel de limpeza. Em seguida, aplique um creme de tratamento e, por último, o hidratante”, orienta Carolina, que ressalta a importância de que todos os produtos sejam indicados por profissionais.

Dormir de maquiagem faz mal? Para o pavor dos dermatologistas, essa dúvida ainda é muito frequente e a resposta é: definitivamente sim! Alguns dos males causados pelo hábito citado pela especialista são a obstrução dos poros, o aparecimento de cravos e espinhas, a aceleração do processo de envelhecimento e textura craquelada, sem brilho nem viço.

Sendo assim, fica mais evidente a importância dos cuidados com a pele quando o assunto é maquiagem. Outro esclarecimento da médica é sobre não haver problemas em usar make todos os dias, desde que se considere alguns fatores, como a atenção ao prazo de validade e qualidade dos produtos e se você faz um skincare diário e adequado para o seu tipo de pele. Considerando e seguindo essas dicas, é possível se maquiar todos os dias e garantir também a saúde.

Fonte: Nathália Spina, maquiadora formada em Estética e Cosmética com ênfase em Maquiagem Profissional; Carolina Gasperin, médica dermatologista e membro da Doctoralia .